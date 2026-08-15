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Иран призвал Трампа «признать поражение» и отказался открывать Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Иран заявил, что Ормузский пролив будет открываться только по его команде, а Трампу посоветовал принять реальность поражения. Из-за ограничений движения судов поставки нефти резко сократились, в частности 14 августа прошли лишь два судна.

Иран призвал Трампа «признать поражение» и отказался открывать Ормузский пролив

Иран призвал президента США Дональда Трампа «принять реальность поражения» и заявил, что сам будет решать, когда открывать Ормузский пролив для судоходства. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что пролив «будет открываться и закрываться только по команде Ирана». По его словам, Тегеран продолжит ограничивать движение судов, пока Вашингтон не изменит свою позицию.

Ормузский пролив нельзя захватить твитом, авианосцем, приказом или предвыборной речью

- заявил Гарибабади.

Заявление прозвучало после того, как Трамп пригрозил объявить Ормузский пролив территорией США после завершения войны с Ираном. В то же время переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются фактически замороженными: глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что решение об их возобновлении пока не принято.

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Из-за ограничений движения судов через пролив поставки нефти резко сократились. По данным Kpler, 14 августа через Ормузский пролив прошли всего два судна, тогда как до войны по этому водному пути ежедневно проходило более 130 судов. Ормузский пролив обеспечивал транзит около пятой части мировых поставок нефти.

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Степан Гафтко

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