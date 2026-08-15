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Иран еще не решил, возобновлять ли переговоры с США, — министр

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна еще не определилась с возобновлением переговоров с США. Он отметил, что обмен сообщениями через посредников не является переговорами.

Иран еще не решил, возобновлять ли переговоры с США, — министр

Иран не решил, возобновлять ли переговоры с США, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи рано утром в субботу, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут «сдержанные» переговоры с Ираном. «Мы ведём с ними лишь полупереговоры», — сказал он в интервью Axios.

Арагчи сказал, что посредники — Катар и Пакистан — обменялись сообщениями, однако это взаимодействие не является переговорами.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также ответил на заявление Трампа о том, что тот объявит Ормузский пролив территорией США.

Трамп: "Я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией США"15.08.26, 07:31 • 2368 просмотров

«Ормузский пролив нельзя захватить твитом, авианосцем, исполнительным указом или предвыборной речью. Иран не боится угроз и не поддаётся запугиванию демонстрацией силы», — заявил Гарибабади.

«Пролив будет закрыт или открыт исключительно по решению Ирана, и до тех пор, пока вы отказываетесь принять реальность поражения и отказаться от своих иллюзий, Иран будет продолжать блокаду», - добавил он.

Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом после слов Трампа13.08.26, 13:09 • 4540 просмотров

Юлия Шрамко

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