Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом после слов Трампа

Ормузский пролив «находится под контролем и управлением Ирана», заявил в четверг руководитель иранского военизированного подразделения «Басидж» Хоссейн Таеб, сообщает полуофициальное информационное агентство Fars, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Эти замечания прозвучали через день после того, как президент США Дональд Трамп написал на своей платформе Truth Social, что США имеют «полный контроль» над стратегическим водным путем.

Таеб заявил, что Соединенные Штаты пытались подорвать то, что он назвал популярностью Исламской Республики в регионе, начав «очередную войну в Ормузском проливе», но вновь потерпели поражение, несмотря на заявления о том, что у Ирана нет ни военно-воздушных сил, ни военно-морского флота.

«Сегодня вы видите, что Ормузский пролив находится под управлением и контролем Исламской Республики», — сказал Таеб, добавив, что Иран продолжает курс на обеспечение полной безопасности.

Как отмечает dpa, новое иранское ведомство по контролю за проливом — Управление по контролю за проливом в Персидском заливе (PGSA) — в своем сообщении в X в среду также отвергло заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, настаивая на том, что этот важнейший судоходный путь остается заблокированным.

Многократные заявления и публикации американских чиновников в социальных сетях о снятии блокады не изменили ситуацию на местах, сообщило PGSA.

«Ормузский пролив остается заблокированным и не будет вновь открыт, пока не будут приняты условия Ирана», — заявило PGSA.

Дополнение

Трамп неоднократно заявлял, что США имеют «полный контроль» над водным путем.

Трамп предположил, что Ормузский пролив может быть полностью открыт к вторнику

«Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Мы контролируем его; никто другой, только мы», — сказал он журналистам во вторник вечером.

Спор по поводу транзитных прав в проливе, являющемся ключевым международным маршрутом для нефти, газа и удобрений, считается одним из главных факторов, спровоцировавших недавнюю эскалацию военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

До того как США и Израиль начали атаковать Иран 28 февраля, судоходство через Ормузский пролив было практически беспрепятственным.

После начала войны Иран фактически остановил судоходство из-за атак на суда и угроз. В результате цены на нефть и газ резко выросли, что привело к росту инфляции во всем мире.

Управление морской торговли Великобритании (UKMTO) заявило, что коммерческое судоходство в проливе остается на низком уровне.

UKMTO заявило, что в этом районе продолжаются атаки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), попытки атак и «деятельность, связанная с преследованием»: «Эти действия продолжают демонстрировать намерение Ирана утвердить свое присутствие вдоль ключевых транзитных путей и оказывать давление на транзитные суда».