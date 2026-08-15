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The New York Times

Трамп: "Я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией США"

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения разгрома Ирана он "очень скоро" объявит Ормузский пролив территорией США. Он подчеркнул, что США установили блокаду, и "ни один корабль не пройдет без разрешения".

Трамп: "Я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией США"

Президент США Дональд Трамп планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как «мы завершим победу над Ираном». Об этом он заявил в пятницу во время митинга в округе Нассау, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам главы Белого дома, это произойдет «очень скоро».

После того как мы завершим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, это именно то, чем он и является. Мы установили блокаду. Ни один корабль не пройдет, если мы этого не захотим

— сказал Трамп.

Издание добавляет, что объявление международного водного пути территорией США потребует развертывания войск в этом районе на неопределенный срок, хотя ранее Трамп обещал, что война в Иране будет недолгой.

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Контекст

Накануне руководитель иранского военизированного подразделения «Басидж» Хоссейн заявил, что Ормузский пролив «находится под контролем и управлением Ирана».

Эти замечания прозвучали через день после того, как президент США Дональд Трамп написал на своей платформе Truth Social, что США имеют «полный контроль» над стратегическим водным путем.

Ранее Трамп заявил, что Иран «очень сильно пострадает», если Ормузский пролив в ближайшее время не будет открыт для судоходства.

На фоне сообщений о возможном прогрессе в переговорах цены на нефть опустились до самого низкого уровня за последние три недели.

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Вадим Хлюдзинский

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