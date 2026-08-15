Трамп: "Я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией США"

Президент США Дональд Трамп планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как «мы завершим победу над Ираном». Об этом он заявил в пятницу во время митинга в округе Нассау, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По словам главы Белого дома, это произойдет «очень скоро».

После того как мы завершим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, это именно то, чем он и является. Мы установили блокаду. Ни один корабль не пройдет, если мы этого не захотим