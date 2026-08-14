США заявляют, что снижение цен на нефть, а не ядерная программа Ирана, сейчас является главным приоритетом в войне
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главным приоритетом является снижение цен на топливо, а не ядерная программа Ирана. Министр финансов Скотт Бессент добавил, что новые экономические меры в отношении Тегерана неизбежны.
Главным приоритетом США в войне с Ираном сейчас является не ядерная программа, а снижение цен на топливо для американских потребителей, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг, а министр финансов страны Скотт Бессент добавил, что новые экономические меры по ослаблению Тегерана неизбежны, пишет УНН со ссылкой на AFP.
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Комментарии Вэнса и министра финансов Бессента иллюстрируют мощный рычаг влияния, который Тегеран получил, закрыв Ормузский пролив, указывает издание.
Предотвращение получения Ираном ядерного оружия, которое президент США Дональд Трамп постоянно называет главной причиной войны, теперь отходит на второй план по сравнению с восстановлением свободного потока нефти через пролив, сказал Вэнс в эфире Fox News.
Комментарии Вэнса подчеркнули суровую реальность того, что война сейчас сосредоточена на контроле над Ормузским проливом, критически важным каналом поставок топлива, который был открыт до того, как Трамп начал войну вместе с Израилем в конце февраля, отмечает издание.
Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом после слов Трампа13.08.26, 13:09 • 3796 просмотров
"Иран практически закрыл его в ответ и таким образом получил решающий козырь на переговорах против Трампа, который пытается найти выход из войны и избегает возобновления масштабных атак", указывает издание.
Рейтинг одобрения 80-летнего президента США резко падает, война непопулярна среди американцев, а промежуточные выборы в ноябре приближаются, пишет издание.
Республиканцы, как указывается, опасаются, что Трамп и война, вызвавшая резкий рост цен на бензин, будут стоить им контроля над Конгрессом.
"Я знаю, что нефть сегодня подешевела, и это значительно ниже, чем максимумы в начале конфликта, — сказал Вэнс в эфире Fox News. — Это цель номер один — сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране".
"А затем, очевидно, цель номер два — обеспечить, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие", — добавил он.