Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
Київ • УНН
Головнокомандувач іранської армії Амір Хатамі оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення американського військовослужбовця. Гроші виплатять тим, хто ліквідує чи передасть військового іранській владі.
Головнокомандувач іранської армії Амір Хатамі оголосив винагороду в розмірі $30 тисяч за вбивство або захоплення американського військовослужбовця. Про це повідомляють іранські ЗМІ, пише УНН.
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За словами Хатамі, гроші виплачуватимуть тим, хто ліквідує або захопить американського військового та передасть його іранській владі.
Будь-яка людина, яка вб'є американського військовослужбовця з числа агресорів, отримає винагороду в розмірі $30 тисяч або 5 мільярдів томанів
Він також зазначив, що аналогічну винагороду передбачено за захоплення американського військовослужбовця та його передачу іранській владі. Заява пролунала на тлі загострення протистояння між Іраном і США.
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