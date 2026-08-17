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Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США

Київ • УНН

 • 2640 перегляди

Головнокомандувач іранської армії Амір Хатамі оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення американського військовослужбовця. Гроші виплатять тим, хто ліквідує чи передасть військового іранській владі.

Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США

Головнокомандувач іранської армії Амір Хатамі оголосив винагороду в розмірі $30 тисяч за вбивство або захоплення американського військовослужбовця. Про це повідомляють іранські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами Хатамі, гроші виплачуватимуть тим, хто ліквідує або захопить американського військового та передасть його іранській владі.

Будь-яка людина, яка вб'є американського військовослужбовця з числа агресорів, отримає винагороду в розмірі $30 тисяч або 5 мільярдів томанів

- заявив Хатамі.

Він також зазначив, що аналогічну винагороду передбачено за захоплення американського військовослужбовця та його передачу іранській владі. Заява пролунала на тлі загострення протистояння між Іраном і США.

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Степан Гафтко

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