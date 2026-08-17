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ЕС готовит крупнейший пакет санкций против россии - Каллас

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о подготовке крупнейшего санкционного списка с начала войны. В случае принятия количество лиц и компаний, находящихся под санкциями, увеличится на треть.

ЕС готовит крупнейший пакет санкций против россии - Каллас

Европейский Союз готовит самый масштабный пакет санкций против россии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Die Welt, пишет УНН.

Этой осенью я представлю самый масштабный санкционный список с начала войны. В случае его принятия количество российских физических лиц, компаний и организаций, находящихся под санкциями, сразу увеличится на треть. Давление должно усиливаться до тех пор, пока россия не закончит войну

- сказала Каллас.

Также глава дипломатии ЕС высказалась о санкциях США, указав, что "принятие закона о санкциях против россии, инициированного в Сенате Грэмом, дает надежду на то, что Европа и Соединенные Штаты сблизятся в этом вопросе".

В то же время она подчеркнула, что "россия уже дорого заплатила за санкции ЕС; они обошлись российской военной машине более чем в триллион евро".

Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф13.08.26, 09:59 • 24999 просмотров

Юлия Шрамко

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Война в Украине
Кайя Каллас
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Европейский Союз
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