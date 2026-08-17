ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про підготовку найбільшого санкційного списку з початку війни. У разі ухвалення кількість підсанкційних осіб та компаній зросте на третину.
Європейський Союз готує наймасштабніший пакет санкцій проти росії, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас в інтерв'ю Die Welt, пише УНН.
Цієї осені я представлю наймасштабніший санкційний список з початку війни. У разі його ухвалення кількість російських фізичних осіб, компаній та організацій, які перебувають під санкціями, відразу збільшиться на третину. Тиск має бути посилено доти, доки росія не закінчить війну
Також голова дипломатії ЄС висловилася щодо санкцій США, вказавши, що "ухвалення закону про санкції проти росії, ініційованого в Сенаті Гремом, дає надію на те, що Європа та Сполучені Штати зблизяться в цьому питанні".
Водночас вона підкреслила, що "росія вже дорого заплатила за санкції ЄС; вони обійшлися російській воєнній машині у більш ніж трильйон євро".
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