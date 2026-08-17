ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас

Європейський Союз готує наймасштабніший пакет санкцій проти росії, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас в інтерв'ю Die Welt, пише УНН.

Цієї осені я представлю наймасштабніший санкційний список з початку війни. У разі його ухвалення кількість російських фізичних осіб, компаній та організацій, які перебувають під санкціями, відразу збільшиться на третину. Тиск має бути посилено доти, доки росія не закінчить війну - сказала Каллас.

Також голова дипломатії ЄС висловилася щодо санкцій США, вказавши, що "ухвалення закону про санкції проти росії, ініційованого в Сенаті Гремом, дає надію на те, що Європа та Сполучені Штати зблизяться в цьому питанні".

Водночас вона підкреслила, що "росія вже дорого заплатила за санкції ЄС; вони обійшлися російській воєнній машині у більш ніж трильйон євро".

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