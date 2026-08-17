Восемь мусульманских стран осудили отказ Израиля от плана США по Газе
Киев • УНН
Министры восьми мусульманских стран осудили отклонение Израилем плана США по Газе. Нетаньяху требует полного разоружения ХАМАС перед выводом войск.
Министры иностранных дел восьми мусульманских стран осудили заявление Израиля об отклонении плана США по реализации мирного плана Дональда Трампа для сектора Газа. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Совместное заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Пакистана, Индонезии, Турции, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов. Они осудили отказ Израиля от плана и его позицию по вопросу палестинской государственности.
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Дипломаты обвинили Израиль в подрыве реализации американской инициативы и международных усилий по достижению "справедливого и прочного мира".
Израиль требует разоружения ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее отверг 15-пунктный план по Газе и заявил, что страна не начнёт вывод войск, пока ХАМАС полностью не разоружится.
Израиль отвергает этот документ из 15 пунктов
Согласно американскому плану, ХАМАС должен передать оружие вновь созданному палестинскому органу управления, а Израиль — начать вывод войск по мере разоружения группировки.
Глава Совета мира Трампа Николай Младенов заявил, что американский план остаётся "единственным путём вперёд" для предотвращения повторения нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Если произойдёт настоящая демилитаризация, Израиль выведет войска из Газы
По его словам, разоружение должно охватить всё оружие ХАМАС. Война в секторе Газа началась после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года.
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