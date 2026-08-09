Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе от 15-пунктного плана президента США Дональда Трампа по Газе. По его словам, Израиль не будет выводить войска, пока ХАМАС не будет полностью разоружён, передаёт УНН со ссылкой на ВВС.

Израиль отклоняет документ из 15 пунктов – заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье.

Он добавил, что израильские военные "не осуществят никакого вывода войск, пока ХАМАС не будет полностью разоружён, и продолжат устранять угрозы нашим силам и нашим гражданам".

В то же время ХАМАС заявил, что передача тяжёлого вооружения зависит от прекращения Израилем "всех форм агрессии" и вывода израильских войск из Газы.

Израиль продолжает наносить удары по Газе с момента заключения соглашения о первоначальном прекращении огня на этой территории в октябре прошлого года – пишет издание.

Напомним

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по прекращению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление анклавом правительству Палестины.