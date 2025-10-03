$41.280.05
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази

Київ • УНН

 • 4796 перегляди

Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.

ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази

Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року – як живих, так і мертвих. Крім того, ХАМАС погодився передати управління над Сектором Гази уряду Палестини "на основі палестинського національного консенсусу та підтримки арабів та ісламу".

У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди

- йдеться у заяві ХАМАС.

Водночас в угрупованні зазначили, що майбутнє Сектора Гази і Палестини вирішуватимуть "в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає "справжнє пекло".

ХАМАС все ще потрібен час для вивчення плану Трампа щодо Гази - AFP03.10.25, 11:14 • 2998 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Палестинська держава