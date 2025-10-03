ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази
Київ • УНН
Угруповання ХАМАС погодилося на план президента США Дональда Трампа щодо завершення військових дій у Секторі Гази. Вони звільнять полонених та передадуть управління над анклавом уряду Палестини.
Деталі
Зазначається, що угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року – як живих, так і мертвих. Крім того, ХАМАС погодився передати управління над Сектором Гази уряду Палестини "на основі палестинського національного консенсусу та підтримки арабів та ісламу".
У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди
Водночас в угрупованні зазначили, що майбутнє Сектора Гази і Палестини вирішуватимуть "в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає "справжнє пекло".
