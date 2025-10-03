ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа
Киев • УНН
Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.
Детали
Отмечается, что группировка согласилась освободить пленных, захваченных во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года – как живых, так и мертвых. Кроме того, ХАМАС согласился передать управление над Сектором Газа правительству Палестины "на основе палестинского национального консенсуса и поддержки арабов и ислама".
В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения
В то же время в группировке отметили, что будущее Сектора Газа и Палестины будут решать "в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад".
Напомним
Президент США Дональд Трамп установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья. В противном случае, по словам Трампа, ХАМАС ждет "настоящий ад".
