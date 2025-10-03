$41.280.05
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа

Киев • УНН

 • 3992 просмотра

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в Секторе Газа. Они освободят пленных и передадут управление над анклавом правительству Палестины.

ХАМАС согласился на мирный план Трампа для Сектора Газа

Группировка ХАМАС согласилась на план президента США Дональда Трампа по его мирному плану для завершения военных действий в Секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что группировка согласилась освободить пленных, захваченных во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года – как живых, так и мертвых. Кроме того, ХАМАС согласился передать управление над Сектором Газа правительству Палестины "на основе палестинского национального консенсуса и поддержки арабов и ислама".

В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения

- говорится в заявлении ХАМАС.

В то же время в группировке отметили, что будущее Сектора Газа и Палестины будут решать "в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад".

Напомним

Президент США Дональд Трамп установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья. В противном случае, по словам Трампа, ХАМАС ждет "настоящий ад".

ХАМАС все еще нужно время для изучения плана Трампа по Газе - AFP03.10.25, 11:14 • 2994 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государство Палестина