14:35 • 3784 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39 • 17403 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 19606 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 15749 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 30181 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 29724 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19727 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19793 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16218 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15434 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
Трамп встановив черговий термін: ХАМАС має погодитися до неділі на угоду для сектора Газа

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає «справжнє пекло».

Трамп встановив черговий термін: ХАМАС має погодитися до неділі на угоду для сектора Газа

ХАМАС має погодитися на запропоновану мирну угоду для сектору Газа до півночі неділі. Передає УНН із посиланням на сторінку Трампа у Truth Social.

Деталі

Дональд Трамп поки намагається влаштувати зупинку війни на Близькому Сході - очільник Білого дому сьогодні встановив новий термін для радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС. Згідно з заявою президента США, Хамас має час до неділі ввечері, щоб прийняти мирний план Трампа для сектора Газа.

  • ХАМАС має погодитися до 18:00 за вашингтонським часом;
    • Це «останній шанс». Інакше, - «для ХАМАС розпочнеться справжнє пекло», заявив Трамп на своєму онлайн-сервісі Truth Social.

      З точки зору лідера США, у разі відмови, ісламстське угруповання зіштовхнеться із серйозною загрозою, оскільки їх будуть "переслідувати і вбивати".

      Трамп акцентував:

      Всі країни погодилися! Якщо цей останній шанс на угоду не буде використаний, ХАМАСу чекає таке пекло, якого ніхто ніколи не бачив. На Близькому Сході настане мир, "так чи інакше".

      - зазначив президент США у своєму дописі.

      Декілька днів тому прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що підтримує план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі.

      Мирний план, на який звертає увагу президент-республіканець, складається із 20 пунктів. Загалом є 3 комплексні об'єднуючі рівні:

      1. Газа стане зоною, вільною від тероризму та радикалізму, яка не становитиме загрози для сусідніх країн.
        1. Газа буде відновлена на благо її мешканців, які вже достатньо постраждали.
          1. Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно закінчиться.

            Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану в межах зусиль із роззброєння колись могутнього збройного угруповання "Хезболла".

            Нагадаємо

            Офіційний представник ХАМАС повідомив, що угрупованню потрібен час для вивчення плану щодо Сектора Гази.

