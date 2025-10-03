Трамп встановив черговий термін: ХАМАС має погодитися до неділі на угоду для сектора Газа
Київ • УНН
Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі. В іншому випадку, за словами Трампа, ХАМАС чекає «справжнє пекло».
ХАМАС має погодитися на запропоновану мирну угоду для сектору Газа до півночі неділі. Передає УНН із посиланням на сторінку Трампа у Truth Social.
Деталі
Дональд Трамп поки намагається влаштувати зупинку війни на Близькому Сході - очільник Білого дому сьогодні встановив новий термін для радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС. Згідно з заявою президента США, Хамас має час до неділі ввечері, щоб прийняти мирний план Трампа для сектора Газа.
- ХАМАС має погодитися до 18:00 за вашингтонським часом;
- Це «останній шанс». Інакше, - «для ХАМАС розпочнеться справжнє пекло», заявив Трамп на своєму онлайн-сервісі Truth Social.
З точки зору лідера США, у разі відмови, ісламстське угруповання зіштовхнеться із серйозною загрозою, оскільки їх будуть "переслідувати і вбивати".
Трамп акцентував:
Всі країни погодилися! Якщо цей останній шанс на угоду не буде використаний, ХАМАСу чекає таке пекло, якого ніхто ніколи не бачив. На Близькому Сході настане мир, "так чи інакше".
Декілька днів тому прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що підтримує план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі.
Мирний план, на який звертає увагу президент-республіканець, складається із 20 пунктів. Загалом є 3 комплексні об'єднуючі рівні:
- Газа стане зоною, вільною від тероризму та радикалізму, яка не становитиме загрози для сусідніх країн.
- Газа буде відновлена на благо її мешканців, які вже достатньо постраждали.
- Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно закінчиться.
Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану в межах зусиль із роззброєння колись могутнього збройного угруповання "Хезболла".
Нагадаємо
Офіційний представник ХАМАС повідомив, що угрупованню потрібен час для вивчення плану щодо Сектора Гази.
