Нетаньягу заявив, що підтримує план Трампа щодо припинення війни в Газі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що підтримує план президента США Дональда Трампа припинення війни в Газі. Про це Нетаньягу заявив під час зустрічі з Трампом, повідомляє The Associated Press, передає УНН.
Я підтримую ваш план припинення війни в Газі, який дозволяє досягти наших військових цілей
Він заявив, що цей план гарантує, що "Газа більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю", оскільки ХАМАС буде роззброєний, а Газа – демілітаризована.
Нетаньягу заявив, що якщо ХАМАС не прийме план або не буде його дотримуватися, "то Ізраїль завершить цю справу самостійно. Це можна зробити простим або складним шляхом. Але це буде зроблено".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.