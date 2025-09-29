$41.480.01
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 24934 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 29199 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 36406 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 40681 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 24130 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 23328 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15604 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29881 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49266 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70570 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Нетаньягу заявив, що підтримує план Трампа щодо припинення війни в Газі

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі. Він зазначив, що план гарантує роззброєння ХАМАС та демілітаризацію Гази.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що підтримує план президента США Дональда Трампа припинення війни в Газі. Про це Нетаньягу заявив під час зустрічі з Трампом, повідомляє The Associated Press, передає УНН.

Я підтримую ваш план припинення війни в Газі, який дозволяє досягти наших військових цілей

- сказав Нетаньягу.

Він заявив, що цей план гарантує, що "Газа більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю", оскільки ХАМАС буде роззброєний, а Газа – демілітаризована.

Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ29.09.25, 21:13 • 1552 перегляди

Нетаньягу заявив, що якщо ХАМАС не прийме план або не буде його дотримуватися, "то Ізраїль завершить цю справу самостійно. Це можна зробити простим або складним шляхом. Але це буде зроблено".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підготував мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, який складається із 20 пунктів.

Павло Башинський

