Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився перед катарським колегою за напад у Досі під час телефонної розмови з Білого дому. Цей дзвінок відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.