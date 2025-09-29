Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Ексклюзив
14:44 • 21948 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 25503 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33145 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 37611 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 22653 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 22765 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15112 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29616 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49158 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70478 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
88%
756мм
Популярнi новини
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 30753 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 33868 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 25560 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга 29 вересня, 11:40 • 15105 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 28178 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 21948 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 28200 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33145 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 37612 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 33882 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Франція
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 7578 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 11096 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 25572 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 35478 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 32378 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
Saab JAS 39 Gripen

Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився перед катарським колегою за напад у Досі під час телефонної розмови з Білого дому. Цей дзвінок відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився перед своїм катарським колегою за напад Ізраїлю в Досі під час телефонної розмови з Білого дому в понеділок. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Нетаньягу, передає УНН.

Деталі

Дзвінок прем'єр-міністру Катару шейху Мухаммеду бін Абдулрахману аль-Тані відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

За даними окремого джерела, ознайомленого з переговорами, у Білому домі також перебуває катарська технічна група.

Додамо

Раніше емір Катару на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку засудив напад Ізраїлю.

За його словами, удар по Досі підірвав усі дипломатичні зусилля щодо припинення війни у ​​секторі Газа. Він також зазначив, що ізраїльська дипломатія "спрямована на політичні вбивства".

За даними Axios, вибачення Ізраїлю за удар були умовою Катару для поновлення переговорів з ХАМАС щодо угоди щодо Гази.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Білий дім
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа