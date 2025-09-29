Зателефонував із Білого дому: Нетаньягу вибачився перед Катаром за напад на Доху - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився перед катарським колегою за напад у Досі під час телефонної розмови з Білого дому. Цей дзвінок відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вибачився перед своїм катарським колегою за напад Ізраїлю в Досі під час телефонної розмови з Білого дому в понеділок. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Нетаньягу, передає УНН.
Деталі
Дзвінок прем'єр-міністру Катару шейху Мухаммеду бін Абдулрахману аль-Тані відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
За даними окремого джерела, ознайомленого з переговорами, у Білому домі також перебуває катарська технічна група.
Додамо
Раніше емір Катару на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку засудив напад Ізраїлю.
За його словами, удар по Досі підірвав усі дипломатичні зусилля щодо припинення війни у секторі Газа. Він також зазначив, що ізраїльська дипломатія "спрямована на політичні вбивства".
За даними Axios, вибачення Ізраїлю за удар були умовою Катару для поновлення переговорів з ХАМАС щодо угоди щодо Гази.