Позвонил из Белого дома: Нетаньяху извинился перед Катаром за нападение на Доху - СМИ
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед катарским коллегой за нападение в Дохе во время телефонного разговора из Белого дома. Этот звонок состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед своим катарским коллегой за нападение Израиля в Дохе во время телефонного разговора из Белого дома в понедельник. Об этом сообщило агентству Reuters источник, близкий к Нетаньяху, передает УНН.
Детали
Звонок премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бин Абдулрахману аль-Тани состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По данным отдельного источника, знакомого с переговорами, в Белом доме также находится катарская техническая группа.
Добавим
Ранее эмир Катара на Генассамблее ООН в Нью-Йорке осудил нападение Израиля.
По его словам, удар по Дохе подорвал все дипломатические усилия по прекращению войны в секторе Газа. Он также отметил, что израильская дипломатия "направлена на политические убийства".
По данным Axios, извинения Израиля за удар были условием Катара для возобновления переговоров с ХАМАС по соглашению по Газе.