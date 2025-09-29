Нетаньяху заявил, что поддерживает план Трампа по прекращению войны в Газе
Киев • УНН
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Он отметил, что план гарантирует разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Об этом Нетаньяху заявил во время встречи с Трампом, сообщает The Associated Press, передает УНН.
Я поддерживаю ваш план прекращения войны в Газе, который позволяет достичь наших военных целей
Он заявил, что этот план гарантирует, что "Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля", поскольку ХАМАС будет разоружен, а Газа – демилитаризована.
Нетаньяху заявил, что если ХАМАС не примет план или не будет его соблюдать, "то Израиль завершит это дело самостоятельно. Это можно сделать простым или сложным путем. Но это будет сделано".
Напомним
Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.