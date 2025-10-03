Трамп установил очередной срок: ХАМАС должен согласиться до воскресенья на сделку для сектора Газа
Киев • УНН
Дональд Трамп установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья. В противном случае, по словам Трампа, ХАМАС ждет «настоящий ад».
ХАМАС должен согласиться на предложенное мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья. Передает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Truth Social.
Детали
Дональд Трамп пока пытается устроить остановку войны на Ближнем Востоке - глава Белого дома сегодня установил новый срок для радикальной исламской террористической организации ХАМАС. Согласно заявлению президента США, Хамас имеет время до вечера воскресенья, чтобы принять мирный план Трампа для сектора Газа.
- ХАМАС должен согласиться до 18:00 по вашингтонскому времени;
- Это «последний шанс». Иначе, - «для ХАМАС начнется настоящий ад», заявил Трамп на своем онлайн-сервисе Truth Social.
С точки зрения лидера США, в случае отказа, исламистская группировка столкнется с серьезной угрозой, поскольку их будут "преследовать и убивать".
Трамп акцентировал:
Все страны согласились! Если этот последний шанс на сделку не будет использован, ХАМАС ждет такой ад, которого никто никогда не видел. На Ближнем Востоке наступит мир, "так или иначе".
Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.
Мирный план, на который обращает внимание президент-республиканец, состоит из 20 пунктов. В целом есть 3 комплексных объединяющих уровня:
- Газа станет зоной, свободной от терроризма и радикализма, которая не будет представлять угрозы для соседних стран.
- Газа будет восстановлена на благо ее жителей, которые уже достаточно пострадали.
- Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно закончится.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила выделение 230 миллионов долларов силам безопасности Ливана в рамках усилий по разоружению некогда могущественной вооруженной группировки "Хезболла".
Напомним
Официальный представитель ХАМАС сообщил, что группировке нужно время для изучения плана по Сектору Газа.
