Apple под давлением администрации Трампа удалила приложения для отслеживания агентов Иммиграционной службы

Apple подтвердила, что удалила из App Store ICEBlock и аналогичные приложения, которые сообщали пользователям о местонахождении агентов Иммиграционной и таможенной службы США. Решение было принято после обращения администрации президента США Дональда Трампа, которая заявила об угрозе безопасности агентов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство юстиции утверждает, что "приложение может увеличить риск нападения на агентов США". В четверг Apple заявила, что удалила ICEBlock и другие подобные приложения из своего App Store после того, как с ней связалась администрация президента Дональда Трампа.

На основе информации, полученной нами от правоохранительных органов относительно рисков для безопасности, связанных с ICEBlock, мы удалили его и аналогичные программы из App Store - говорится в заявлении Apple.

Дополнение

С момента вступления Трампа в должность, ICE провела рейды на нескольких объектах с иммигрантами, которые находятся в США нелегально. Агентство также арестовало владельцев виз и постоянных жителей США, которых администрация Трампа преследовала за пропалестинскую агитацию. Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что права на свободу слова и надлежащую правовую процедуру часто нарушаются, поскольку правительство продвигает кампанию по депортации.

Fox Business впервые сообщил об удалении приложения в четверг, ссылаясь на заявление генерального прокурора США Пэм Бонди, которая сказала, что Министерство юстиции связалось с Apple с просьбой удалить приложение в четверг, и что компания выполнила это обязательство.

ICEBlock разработан для того, чтобы подвергать агентов ICE опасности только за выполнение ими своей работы, а насилие в отношении правоохранительных органов – это недопустимая красная линия, которую нельзя пересекать - сказала Бонди в своем заявлении Fox Business.

Бонди и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм ранее предупреждали Джошуа Аарона, создателя ICEBlock из Техаса, что он "не защищен" Конституцией, и что они рассматривают возможность его судебного преследования.

