10:33 • 6152 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
09:51 • 18482 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
09:02 • 21902 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17224 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18195 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15727 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15094 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18029 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30854 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
2 октября, 13:54 • 52541 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Apple под давлением администрации Трампа удалила приложения для отслеживания агентов Иммиграционной службы

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Apple удалила из App Store ICEBlock и подобные приложения, сообщавшие о местонахождении агентов Иммиграционной и таможенной службы США. Это решение было принято после обращения администрации президента США Дональда Трампа, которая заявила об угрозе безопасности агентов.

Apple под давлением администрации Трампа удалила приложения для отслеживания агентов Иммиграционной службы

Apple подтвердила, что удалила из App Store ICEBlock и аналогичные приложения, которые сообщали пользователям о местонахождении агентов Иммиграционной и таможенной службы США. Решение было принято после обращения администрации президента США Дональда Трампа, которая заявила об угрозе безопасности агентов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство юстиции утверждает, что "приложение может увеличить риск нападения на агентов США". В четверг Apple заявила, что удалила ICEBlock и другие подобные приложения из своего App Store после того, как с ней связалась администрация президента Дональда Трампа.

На основе информации, полученной нами от правоохранительных органов относительно рисков для безопасности, связанных с ICEBlock, мы удалили его и аналогичные программы из App Store

- говорится в заявлении Apple.

Дополнение

С момента вступления Трампа в должность, ICE провела рейды на нескольких объектах с иммигрантами, которые находятся в США нелегально. Агентство также арестовало владельцев виз и постоянных жителей США, которых администрация Трампа преследовала за пропалестинскую агитацию. Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что права на свободу слова и надлежащую правовую процедуру часто нарушаются, поскольку правительство продвигает кампанию по депортации.

Fox Business впервые сообщил об удалении приложения в четверг, ссылаясь на заявление генерального прокурора США Пэм Бонди, которая сказала, что Министерство юстиции связалось с Apple с просьбой удалить приложение в четверг, и что компания выполнила это обязательство.

ICEBlock разработан для того, чтобы подвергать агентов ICE опасности только за выполнение ими своей работы, а насилие в отношении правоохранительных органов – это недопустимая красная линия, которую нельзя пересекать

- сказала Бонди в своем заявлении Fox Business.

Бонди и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм ранее предупреждали Джошуа Аарона, создателя ICEBlock из Техаса, что он "не защищен" Конституцией, и что они рассматривают возможность его судебного преследования.

Суд США запретил Трампу использовать закон 18 века для депортации мигрантов03.09.25, 16:48 • 3510 просмотров

