Apple під тиском адміністрації Трампа видалила додатки для відстеження агентів Імміграційної служби

Ексклюзив
12:39 • 1934 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3312 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 7992 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20102 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23367 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17764 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18559 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15854 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15173 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18065 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 10349 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 22439 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 9088 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 32630 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 14828 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 1410 перегляди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15262 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 26028 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 69097 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 76786 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 57315 перегляди
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Apple під тиском адміністрації Трампа видалила додатки для відстеження агентів Імміграційної служби

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Apple прибрала з App Store ICEBlock та подібні застосунки, що повідомляли про місцеперебування агентів Імміграційної та митної служби США. Це рішення ухвалили після звернення адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявила про загрозу безпеці агентів.

Apple під тиском адміністрації Трампа видалила додатки для відстеження агентів Імміграційної служби

Apple підтвердила, що прибрала з App Store ICEBlock та подібні застосунки, які повідомляли користувачам про місцеперебування агентів Імміграційної та митної служби США. Рішення ухвалили після звернення адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявила про загрозу безпеці агентів, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство юстиції стверджує, що "додаток може збільшити ризик нападу на агентів США". У четвер Apple заявила, що видалила ICEBlock та інші подібні додатки зі свого App Store після того, як з нею зв'язалася адміністрація президента Дональда Трампа.

На основі інформації, отриманої нами від правоохоронних органів щодо ризиків для безпеки, пов’язаних з ICEBlock, ми видалили його та аналогічні програми з App Store

- йдеться в заяві Apple.

Доповнення

З моменту вступу Трампа на посаду, ICE провела рейди на кількох об'єктах з іммігрантами, які перебувають у США нелегально. Агентство також заарештувало власників віз та постійних жителів США, яких адміністрація Трампа переслідувала за пропалестинську агітацію. Правозахисники висловили стурбованість тим, що права на свободу слова та належну правову процедуру часто порушуються, оскільки уряд просуває кампанію з депортації.

Fox Business вперше повідомив про видалення застосунку у четвер, посилаючись на заяву генерального прокурора США Пем Бонді, яка сказала, що Міністерство юстиції зв’язалося з Apple з проханням видалити застосунок у четвер, і що компанія виконала це зобов’язання.

ICEBlock розроблений для того, щоб наражати агентів ICE на небезпеку лише за виконання ними своєї роботи, а насильство щодо правоохоронних органів – це неприпустима червона лінія, яку не можна перетинати

- сказала Бонді у своїй заяві Fox Business.

Бонді та міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем раніше попереджали Джошуа Аарона, творця ICEBlock з Техасу, що він "не захищений" Конституцією, і що вони розглядають можливість його судового переслідування.

Суд США заборонив Трампу використовувати закон 18 сторіччя для депортації мігрантів03.09.25, 16:48 • 3510 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Пем Бонді
Міністерство юстиції США
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Apple