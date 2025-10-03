Apple під тиском адміністрації Трампа видалила додатки для відстеження агентів Імміграційної служби

Apple підтвердила, що прибрала з App Store ICEBlock та подібні застосунки, які повідомляли користувачам про місцеперебування агентів Імміграційної та митної служби США. Рішення ухвалили після звернення адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявила про загрозу безпеці агентів, пише УНН із посиланням на Reuters.

Міністерство юстиції стверджує, що "додаток може збільшити ризик нападу на агентів США". У четвер Apple заявила, що видалила ICEBlock та інші подібні додатки зі свого App Store після того, як з нею зв'язалася адміністрація президента Дональда Трампа.

На основі інформації, отриманої нами від правоохоронних органів щодо ризиків для безпеки, пов’язаних з ICEBlock, ми видалили його та аналогічні програми з App Store

З моменту вступу Трампа на посаду, ICE провела рейди на кількох об'єктах з іммігрантами, які перебувають у США нелегально. Агентство також заарештувало власників віз та постійних жителів США, яких адміністрація Трампа переслідувала за пропалестинську агітацію. Правозахисники висловили стурбованість тим, що права на свободу слова та належну правову процедуру часто порушуються, оскільки уряд просуває кампанію з депортації.

Fox Business вперше повідомив про видалення застосунку у четвер, посилаючись на заяву генерального прокурора США Пем Бонді, яка сказала, що Міністерство юстиції зв’язалося з Apple з проханням видалити застосунок у четвер, і що компанія виконала це зобов’язання.

ICEBlock розроблений для того, щоб наражати агентів ICE на небезпеку лише за виконання ними своєї роботи, а насильство щодо правоохоронних органів – це неприпустима червона лінія, яку не можна перетинати