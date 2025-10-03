Адміністрація Трампа виділила $230 млн Лівану для роззброєння "Хезболли" - Reuters
Київ • УНН
Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану. Це фінансування спрямоване на роззброєння угруповання "Хезболла" та підтримку суверенітету Лівану.
Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану в межах зусиль із роззброєння колись могутнього збройного угруповання "Хезболла", з посиланням на джерела у Вашингтоні та Бейруті повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ліванське джерело, знайоме з рішенням, повідомило, що фінансування включає 190 мільйонів доларів для Збройних сил Лівану і 40 мільйонів доларів для Сил внутрішньої безпеки.
Ліванське джерело повідомило, що фінансування дозволить Силам внутрішньої безпеки взяти на себе забезпечення внутрішньої безпеки в Лівані, щоб Збройні сили могли зосередитися на інших важливих завданнях.
Помічники конгресмена США від Демократичної партії заявили, що кошти було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року у Вашингтоні 30 вересня. "Для такої невеликої країни, як Ліван, це дійсно дуже і дуже важливо", - заявив один із помічників.
Фінансування було виділено в той час, коли адміністрація американського президента-республіканця скорочувала багато програм іноземної допомоги, заявивши, що пріоритетом при витрачанні коштів платників податків для неї є "Америка понад усе".
Виділення коштів, схоже, відображає пріоритет, який Трамп надає спробам врегулювати конфлікт у секторі Газа та регіоні загалом, пише видання.
У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представник Держдепартаменту у своїй заяві заявив, що допомога США підтримує ліванські сили, "які працюють над утвердженням суверенітету Лівану по всій країні і повним виконанням резолюції 1701 Ради Безпеки ООН - єдиної життєздатної основи для довгострокової безпекової домовленості як для ліванців, так і для ізраїльтян".
Доповнення
Резолюція, ухвалена в серпні 2006 року, поклала край останньому раунду кровопролитного конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем. Конфлікт між Ізраїлем та Ліваном, що почався рік тому, завдав серйозних втрат "Хезболлі" і перетворив багато районів Лівану на руїни, зазначає видання.
5 серпня президент Лівану Жозеф Аун і прем'єр-міністр країни Наваф Салам звернулися до армії, що підтримується США, з проханням розробити план, який забезпечить передачу всієї зброї по всій країні в руки сил безпеки до кінця року.
Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців22.08.25, 18:15 • 4046 переглядiв
"Хезболла" відкидає заклики до роззброєння після руйнівної війни з Ізраїлем. Проте підтримуване Іраном угруповання зазнає тиску з боку своїх противників у Лівані та Вашингтона, що вимагають від нього здати зброю.