Адміністрація Трампа виділила $230 млн Лівану для роззброєння "Хезболли" - Reuters

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану. Це фінансування спрямоване на роззброєння угруповання "Хезболла" та підтримку суверенітету Лівану.

Адміністрація Трампа виділила $230 млн Лівану для роззброєння "Хезболли" - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану в межах зусиль із роззброєння колись могутнього збройного угруповання "Хезболла", з посиланням на джерела у Вашингтоні та Бейруті повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ліванське джерело, знайоме з рішенням, повідомило, що фінансування включає 190 мільйонів доларів для Збройних сил Лівану і 40 мільйонів доларів для Сил внутрішньої безпеки.

Ліванське джерело повідомило, що фінансування дозволить Силам внутрішньої безпеки взяти на себе забезпечення внутрішньої безпеки в Лівані, щоб Збройні сили могли зосередитися на інших важливих завданнях.

Помічники конгресмена США від Демократичної партії заявили, що кошти було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року у Вашингтоні 30 вересня. "Для такої невеликої країни, як Ліван, це дійсно дуже і дуже важливо", - заявив один із помічників.

Фінансування було виділено в той час, коли адміністрація американського президента-республіканця скорочувала багато програм іноземної допомоги, заявивши, що пріоритетом при витрачанні коштів платників податків для неї є "Америка понад усе".

Виділення коштів, схоже, відображає пріоритет, який Трамп надає спробам врегулювати конфлікт у секторі Газа та регіоні загалом, пише видання.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представник Держдепартаменту у своїй заяві заявив, що допомога США підтримує ліванські сили, "які працюють над утвердженням суверенітету Лівану по всій країні і повним виконанням резолюції 1701 Ради Безпеки ООН - єдиної життєздатної основи для довгострокової безпекової домовленості як для ліванців, так і для ізраїльтян".

Доповнення

Резолюція, ухвалена в серпні 2006 року, поклала край останньому раунду кровопролитного конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем. Конфлікт між Ізраїлем та Ліваном, що почався рік тому, завдав серйозних втрат "Хезболлі" і перетворив багато районів Лівану на руїни, зазначає видання.

5 серпня президент Лівану Жозеф Аун і прем'єр-міністр країни Наваф Салам звернулися до армії, що підтримується США, з проханням розробити план, який забезпечить передачу всієї зброї по всій країні в руки сил безпеки до кінця року.

Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців22.08.25, 18:15 • 4046 переглядiв

"Хезболла" відкидає заклики до роззброєння після руйнівної війни з Ізраїлем. Проте підтримуване Іраном угруповання зазнає тиску з боку своїх противників у Лівані та Вашингтона, що вимагають від нього здати зброю.

Юлія Шрамко

