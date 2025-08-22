$41.220.16
Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Ліванська влада офіційно розпочала роззброєння палестинських угруповань у таборах біженців, вилучивши першу партію зброї в Бейруті. Цей крок є частиною зобов'язань Лівану після перемир'я з Ізраїлем, укладеного за підтримки США у листопаді 2024 року, та має на меті встановлення державного контролю над усіма збройними формуваннями.

Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців

Ліванська влада офіційно оголосила про старт процесу роззброєння палестинських угруповань у таборах для біженців. Цей крок став першим етапом масштабної програми, яка має на меті встановлення державного контролю над усіма збройними формуваннями в країні.

Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У четвер ліванський уряд повідомив, що розпочав вилучення зброї в одному з найбільших таборів – Бурдж-ель-Бараджне в Бейруті. Першу партію озброєнь вже передали ліванській армії. У найближчі тижні аналогічні поставки очікуються з інших таборів по всій країні.

За даними посадовців, йдеться насамперед про незаконну зброю, яка потрапила до таборів нещодавно. Водночас деякі представники ФАТХ стверджують, що передається лише частина арсеналу, а основні сили зберігають контроль над більш серйозними видами озброєнь.

Роззброєння стало частиною зобов’язань Лівану після перемир’я з Ізраїлем, укладеного за підтримки США в листопаді 2024 року. Тоді Бейрут погодився обмежити постачання зброї виключно шістьма державними силовими структурами, що фактично кидає виклик позиціям підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".

Кабінет міністрів доручив армії до кінця року представити план утвердження державної монополії на зброю. Ініціатива була погоджена 21 травня на зустрічі президента Лівану Джозефа Ауна з президентом Палестини Махмудом Аббасом. Тоді сторони підтвердили принцип: лише держава має право володіти та застосовувати зброю.

Палестинські угруповання десятиліттями діяли у 12 таборах Лівану майже автономно, створюючи паралельні збройні структури. Остання передача озброєнь стала найсерйознішою спробою держави за останні роки обмежити вплив нелегальних формувань і посилити власний суверенітет.

Нагадаємо

"Хезболла" загрожує Лівану конфронтацією. Угрупування звинувачує ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю.

Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем відкинув вимоги щодо роззброєння, стверджуючи, що це служить інтересам Ізраїлю. США наполягають на роззброєнні угруповання для відновлення переговорів про припинення ізраїльських військових операцій у Лівані.

Степан Гафтко

