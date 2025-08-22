Ліван почав роззброювати палестинські угруповання у таборах біженців

Ліванська влада офіційно розпочала роззброєння палестинських угруповань у таборах біженців, вилучивши першу партію зброї в Бейруті. Цей крок є частиною зобов'язань Лівану після перемир'я з Ізраїлем, укладеного за підтримки США у листопаді 2024 року, та має на меті встановлення державного контролю над усіма збройними формуваннями.