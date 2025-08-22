Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев

Ливанские власти официально начали разоружение палестинских группировок в лагерях беженцев, изъяв первую партию оружия в Бейруте. Этот шаг является частью обязательств Ливана после перемирия с Израилем, заключенного при поддержке США в ноябре 2024 года, и имеет целью установление государственного контроля над всеми вооруженными формированиями.