Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев
Киев • УНН
Ливанские власти официально начали разоружение палестинских группировок в лагерях беженцев, изъяв первую партию оружия в Бейруте. Этот шаг является частью обязательств Ливана после перемирия с Израилем, заключенного при поддержке США в ноябре 2024 года, и имеет целью установление государственного контроля над всеми вооруженными формированиями.
Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
В четверг ливанское правительство сообщило, что начало изъятие оружия в одном из крупнейших лагерей – Бурдж-эль-Бараджне в Бейруте. Первую партию вооружений уже передали ливанской армии. В ближайшие недели аналогичные поставки ожидаются из других лагерей по всей стране.
По данным чиновников, речь идет прежде всего о незаконном оружии, которое попало в лагеря недавно. В то же время некоторые представители ФАТХ утверждают, что передается лишь часть арсенала, а основные силы сохраняют контроль над более серьезными видами вооружений.
Разоружение стало частью обязательств Ливана после перемирия с Израилем, заключенного при поддержке США в ноябре 2024 года. Тогда Бейрут согласился ограничить поставки оружия исключительно шестью государственными силовыми структурами, что фактически бросает вызов позициям поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла".
Кабинет министров поручил армии до конца года представить план утверждения государственной монополии на оружие. Инициатива была согласована 21 мая на встрече президента Ливана Джозефа Ауна с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Тогда стороны подтвердили принцип: только государство имеет право владеть и применять оружие.
Палестинские группировки десятилетиями действовали в 12 лагерях Ливана почти автономно, создавая параллельные вооруженные структуры. Последняя передача вооружений стала самой серьезной попыткой государства за последние годы ограничить влияние нелегальных формирований и усилить собственный суверенитет.
Напомним
"Хезболла" угрожает Ливану конфронтацией. Группировка обвиняет ливанское правительство в "сдаче" страны Израилю.
Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.