Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 600 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 1628 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 2024 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 3410 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 8492 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 8906 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 14614 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 16883 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 12097 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 12999 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
88%
740мм
Популярные новости
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 9048 просмотра
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 5046 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 14533 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11586 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 5670 просмотра
публикации
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 598 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 3410 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 8490 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 14613 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 16881 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Черное море
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 2020 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 2238 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 5802 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11654 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 23066 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6

Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Ливанские власти официально начали разоружение палестинских группировок в лагерях беженцев, изъяв первую партию оружия в Бейруте. Этот шаг является частью обязательств Ливана после перемирия с Израилем, заключенного при поддержке США в ноябре 2024 года, и имеет целью установление государственного контроля над всеми вооруженными формированиями.

Ливан начал разоружать палестинские группировки в лагерях беженцев

Ливанские власти официально объявили о начале процесса разоружения палестинских группировок в лагерях для беженцев. Этот шаг стал первым этапом масштабной программы, которая имеет целью установление государственного контроля над всеми вооруженными формированиями в стране.

Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В четверг ливанское правительство сообщило, что начало изъятие оружия в одном из крупнейших лагерей – Бурдж-эль-Бараджне в Бейруте. Первую партию вооружений уже передали ливанской армии. В ближайшие недели аналогичные поставки ожидаются из других лагерей по всей стране.

По данным чиновников, речь идет прежде всего о незаконном оружии, которое попало в лагеря недавно. В то же время некоторые представители ФАТХ утверждают, что передается лишь часть арсенала, а основные силы сохраняют контроль над более серьезными видами вооружений.

Разоружение стало частью обязательств Ливана после перемирия с Израилем, заключенного при поддержке США в ноябре 2024 года. Тогда Бейрут согласился ограничить поставки оружия исключительно шестью государственными силовыми структурами, что фактически бросает вызов позициям поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла".

Кабинет министров поручил армии до конца года представить план утверждения государственной монополии на оружие. Инициатива была согласована 21 мая на встрече президента Ливана Джозефа Ауна с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Тогда стороны подтвердили принцип: только государство имеет право владеть и применять оружие.

Палестинские группировки десятилетиями действовали в 12 лагерях Ливана почти автономно, создавая параллельные вооруженные структуры. Последняя передача вооружений стала самой серьезной попыткой государства за последние годы ограничить влияние нелегальных формирований и усилить собственный суверенитет.

Напомним

"Хезболла" угрожает Ливану конфронтацией. Группировка обвиняет ливанское правительство в "сдаче" страны Израилю.

Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.

Степан Гафтко

Новости Мира
Махмуд Аббас
Израиль
Палестинская национальная администрация
Ливан
Соединённые Штаты