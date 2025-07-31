TikTok запускає нові функції батьківського контролюдля покращення цифрового досвіду
Київ • УНН
TikTok впроваджує оновлення інструменту Family Pairing, надаючи батькам більше контролю над контентом та акаунтами дітей. Також додано функції для покращення самопочуття користувачів та фільтрації образливих коментарів.
TikTok запровадив нові функції, які надаватимуть батькам більше контролю над використанням дітьми додатку для створення коротких відеороликів. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
TikTok оновлює інструмент Family Pairing, який дозволяє батькам об'єднуватися зі своїми дітьми для створення безпечнішого онлайн-середовища.
Нова версія надає батькам більше можливостей, включаючи можливість отримувати сповіщення, коли їхня дитина публікує контент публічно, перевіряти налаштування конфіденційності - наприклад, чи дозволено завантаження відео - і приховувати певні акаунти, щоб вони не з'являлися у стрічці їхньої дитини.
Починаючи з Європи, компанія також дозволить батькам блокувати доступ своїх дітей до певних акаунтів TikTok.
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TikTok також запустив нову функцію для покращення самопочуття, покликану допомогти користувачам сформувати здорові онлайн-звички, від обмеження часу перебування на екрані до вивчення інструментів для покращення самопочуття. Користувачі можуть виконувати так звані "місії", за виконання яких вони отримуватимуть значки та доступ до додаткових матеріалів. Все це буде інтегровано в новий модуль, доступний безпосередньо в додатку.
Компанія також запускає нові функції, які допоможуть онлайн-творцям працювати в менш токсичному середовищі. Наприклад, Creator Care Mode - це фільтр, який автоматично блокує образливі коментарі до того, як вони будуть опубліковані. Нові опції для прямих трансляцій дозволять вимикати певні слова, фрази та емодзі в режимі реального часу.
Нові функції будуть розгорнуті по всьому світу в найближчі місяці.
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