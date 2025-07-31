TikTok запускає нові функції батьківського контролюдля покращення цифрового досвіду

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану

Олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула у високогір'ї Пакистану 30 липня, 17:03 • 10548 перегляди

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків

Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 21:41 • 6832 перегляди