TikTok створює нову версію додатка перед очікуваним продажем у США - ЗМІ

TikTok створює нову версію своєї програми для користувачів у Сполучених Штатах перед запланованим продажем програми групі інвесторів, повідомили джерела у коментарях ЗМІ, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

TikTok розробив план запуску нового додатка в магазинах додатків у США 5 вересня, ідеться у повідомленні The Information у неділю з посиланням на неназвані джерела.

У звіті також говориться, що користувачам TikTok зрештою доведеться завантажити новий додаток, щоб продовжити користуватися сервісом, хоча існуючий додаток буде працювати до березня наступного року, хоча терміни можуть змінитися.

Доповнення

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що розпочне переговори з Китаєм у понеділок чи вівторок про можливу угоду по TikTok.

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди по TikTok

Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, протягом якого компанія ByteDance, що базується в Китаї, повинна продати американські активи TikTok.

Раніше цього року велася робота над угодою з виділення операцій TikTok в США в нову фірму, що базується в США, контрольний пакет акцій якої належатиме і керуватиметься американськими інвесторами. Вона була відкладена після того, як Китай дав зрозуміти, що не схвалить її після заяв Трампа про високі мита на китайські товари.

Трамп сказав, що Сполученим Штатам, імовірно, доведеться одержати схвалення угоди від Китаю.

Трамп заявив, що є група багатих людей, готових купити TikTok