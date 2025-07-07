TikTok создает новую версию приложения перед ожидаемой продажей в США - СМИ

TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах перед запланированной продажей приложения группе инвесторов, сообщили источники в комментариях СМИ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

TikTok разработал план запуска нового приложения в магазинах приложений в США 5 сентября, говорится в сообщении The Information в воскресенье со ссылкой на неназванные источники.

В отчете также говорится, что пользователям TikTok в конечном итоге придется загрузить новое приложение, чтобы продолжить пользоваться сервисом, хотя существующее приложение будет работать до марта следующего года, хотя сроки могут измениться.

Дополнение

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что начнет переговоры с Китаем в понедельник или вторник о возможной сделке по TikTok.

Трамп анонсировал переговоры с Китаем по соглашению о TikTok

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, в течение которого компания ByteDance, базирующаяся в Китае, должна продать американские активы TikTok.

Ранее в этом году велась работа над соглашением по выделению операций TikTok в США в новую фирму, базирующуюся в США, контрольный пакет акций которой будет принадлежать и управляться американскими инвесторами. Она была отложена после того, как Китай дал понять, что не одобрит ее после заявлений Трампа о высоких пошлинах на китайские товары.

Трамп сказал, что Соединенным Штатам, вероятно, придется получить одобрение сделки от Китая.

Трамп заявил, что есть группа богатых людей, готовых купить TikTok