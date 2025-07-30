Spotify видалятиме облікові записи, які не пройдуть перевірку віку

росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду

росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду

росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду

росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду 30 липня, 11:18 • 126763 перегляди

Головний комітет підтримав президентський законопроєкт по НАБУ і САП

Головний комітет підтримав президентський законопроєкт по НАБУ і САП

Головний комітет підтримав президентський законопроєкт по НАБУ і САП

Головний комітет підтримав президентський законопроєкт по НАБУ і САП 30 липня, 12:28 • 12723 перегляди