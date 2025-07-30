Spotify видалятиме облікові записи, які не пройдуть перевірку віку
Київ • УНН
Spotify попередив про видалення облікових записів, які не пройдуть перевірку віку протягом 90 днів. Це блокуватиме доступ до відвертого контенту для молодших підлітків та дітей.
Стримінговий сервіс Spotify, 30 липня попередив, що видалятиме акаунти, які не пройдуть перевірку віку з метою блокування доступу молодшим підліткам та дітям до відвертої музики та відео. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.
Деталі
Spotify заявив, що видалятиме акаунти користувачів, які не пройдуть вікову верифікацію протягом 90 днів. Метою цього є блокування доступу молодших підлітків та дітей до відвертого контенту
Ви не можете користуватися Spotify, якщо не відповідаєте мінімальним віковим вимогам для вашого ринку. Якщо ви не зможете підтвердити, що ви достатньо дорослі для використання Spotify, ваш акаунт буде деактивовано та згодом видалено
У Spotify пояснили: можна відмовитися від перевірки віку, але тоді доступ до відео для дорослих буде заблоковано. Приміром, при спробі переглянути музичне відео з позначкою 18+, Spotify може запропонувати пройти таку перевірку.
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