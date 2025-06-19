Ідеальний звук без втрат: Spotify нарешті планує вихід з більш якісним аудіо
Київ • УНН
Spotify наближається до запуску довгоочікуваного сервісу аудіо без втрат. Нова функція пропонуватиме високу якість звуку до 24 біт/44,1 кГц.
Після численних витоків та натяків від керівників компанії Spotify, довгоочікуваний сервіс "lossless" нарешті наближається до свого запуску.
Передає УНН із посиланням на TechCrunch.
Деталі
Минуло чотири роки з того часу, як Spotify анонсував новий план підписки із пропозицією аудіо без втрат. Багато користувачів, захоплених музикою та якістю звуку, з нетерпінням чекали на цю нову функцію. Нещодавно додані посилання в коді музичного додатку свідчать про те, що сервіс без втрат принаймні поки перебуває в розробці. Але судячи з натяків, він може наближатися до запуску.
За словами технолога та реверс-інжинірингу Кріса Мессіни, у середу в збірці настільного додатку Spotify з'явилася низка посилань на "lossless".
Що таке аудіо без втрат?
Lossless - клас алгоритмів стиснення даних без втрати якості.
Аудіоформат "без втрат" зберігає всі оригінальні деталі запису, гарантуючи чудову якість звуку.
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Для меломанів це означає чути треки так, як вони були записані - з усім багатством і глибиною, яку хотіли передати виконавці.
Що запроваджує Spotify у контексті Lossless
Ідеться про "довідкові картки", які нібито інформують кінцевого користувача про те, що пропонує рівень без втрат.
Наприклад, на одній картці написано:
Музика без втрат, тепер у преміум-класі", а інша описує її як "найкращу якість звуку на Spotify для музики з роздільною здатністю до 24 біт/44,1 кГц
Важливо: деякі з них попереджають користувачів про те, що певні пісні недоступні у форматі без втрат або що їхній пристрій має поганий зв'язок, що може вплинути на відтворення.
Інша картка зазначає, що музику без втрат "найкраще слухати на пристроях, сумісних зі Spotify Connect та/або дротовими пристроями".
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