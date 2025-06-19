Ідеальний звук без втрат: Spotify нарешті планує вихід з більш якісним аудіо

Після численних витоків та натяків від керівників компанії Spotify, довгоочікуваний сервіс "lossless" нарешті наближається до свого запуску.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Минуло чотири роки з того часу, як Spotify анонсував новий план підписки із пропозицією аудіо без втрат. Багато користувачів, захоплених музикою та якістю звуку, з нетерпінням чекали на цю нову функцію. Нещодавно додані посилання в коді музичного додатку свідчать про те, що сервіс без втрат принаймні поки перебуває в розробці. Але судячи з натяків, він може наближатися до запуску.

За словами технолога та реверс-інжинірингу Кріса Мессіни, у середу в збірці настільного додатку Spotify з'явилася низка посилань на "lossless".

Lossless - клас алгоритмів стиснення даних без втрати якості.

Аудіоформат "без втрат" зберігає всі оригінальні деталі запису, гарантуючи чудову якість звуку.

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Для меломанів це означає чути треки так, як вони були записані - з усім багатством і глибиною, яку хотіли передати виконавці.

Ідеться про "довідкові картки", які нібито інформують кінцевого користувача про те, що пропонує рівень без втрат.

Наприклад, на одній картці написано:

Музика без втрат, тепер у преміум-класі", а інша описує її як "найкращу якість звуку на Spotify для музики з роздільною здатністю до 24 біт/44,1 кГц