Spotify уперше отримав річний прибуток та перевершив очікування за кількістю користувачів: акції компанії підскочили

Компанія Spotify Technology у вівторок опублікувала фінансовий звіт за четвертий квартал, який перевершив очікування з доходів, і повідомила про свій перший річний прибуток, пише УНН з посиланням на Yahoo Finance.

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Аудіогігант при цьому опублікував "сильні" дані про приріст підписників за квартал, рівень відтоку користувачів залишається низьким, попри недавнє зростання цін. Акції Spotify зросли на попередніх торгах після звіту на понад 8%. За останній рік її акції зросли до історичних максимумів приблизно на 150% станом на час закриття у понеділок.

Щомісячна кількість активних користувачів (MUA) зросла на 35 мільйонів і досягла загалом 675 мільйонів, перевищивши 665 мільйонів, очікуваних аналітиками, опитаними Bloomberg. Це був найбільший приріст за четвертий квартал в історії Spotify. Компанія прогнозує, що MAU за перший квартал становитиме 678 мільйонів, що також перевищує прогнози.

Водночас Spotify повідомила про прибуток у четвертому кварталі обсягом 367 мільйонів євро, або 1,76 євро на акцію (1,82 долара США). Це більше, ніж збиток у 70 мільйонів євро, або 36 євроцентів на акцію, отримані попереднього року. Аналітики очікували, що прибуток становитиме 1,89 євро на акцію, згідно з Bloomberg.

Подібно до прибутку, валовий прибуток підскочив до рекордних 32,2%. Загалом, компанія встановила рекордні квартальні показники по прибутку, валовому прибутку, операційного доходу та вільного грошового потоку.

"Я очікую, що 2025 рік забезпечить здорове зростання поряд з покращенням прибутковості", - сказав генеральний директор Spotify Деніел Ек на конференції щодо прибутку, назвавши 2025 рік "роком прискореного виконання".

"Для інвесторів це має означати, що ми думаємо, що можемо різко прискорити темпи, коли йдеться про швидкість нашого продукту, - сказав він. - Ми збираємось подвоїти зусилля щодо музики і будемо дуже дисциплінованими при цьому. І завдяки всім досягненням у галузі штучного інтелекту, завдяки тому, де знаходиться наша організація, ми дійсно раді, що можемо це зробити".

Колосальне зростання акцій компанії відбулося за інтенсивною перебудовою бізнесу, яка включала все: від масових звільнень і перестановок у керівництві до серйозного стратегічного зсуву від подкастів, області, яку вона активно просували. Ці зусилля дозволили акціям відновитися з рекордно низьких значень, з якими вони зіткнулися 2022 року.

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Spotify заявила, що очікує, що валовий прибуток у першому кварталі становитиме 31,5%, що нижче, ніж у четвертому кварталі, але все ще вище за прогноз Волл-стріт у 31,2%. Керівництво назвало "сезонність" причиною очікуваного уповільнення, оскільки продаж реклами "зазвичай слабший" у першому кварталі.

Минулого року компанія представила дорожчий аудіо-"пакет", який включає музику, подкасти та аудіокниги. Вона також запропонувала план лише для аудіокниг і рівень потокової передачі лише для музики, щоб задовольнити потреби різноманітних споживачів.

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Зміни дозволили компанії підвищити ціни вдруге менш як за рік. Керівництво заявило, що підвищення цін залишиться "частиною нашого інструментарію" і що компанія коригуватиме ціни "коли це матиме сенс".

Нещодавно компанія підписала нову багаторічну дистриб'юторську угоду з лейблом звукозапису Universal Music Group. Угода, про яку було оголошено минулого тижня, включає компенсацію артистам за записані пісні та права на публікацію. Натомість Spotify отримає доступ до певних майбутніх релізів та спеціалізованих продуктів, таких як відео.