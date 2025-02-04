Spotify впервые получил годовую прибыль и превзошел ожидания по количеству пользователей: акции компании подскочили

Компания Spotify Technology во вторник опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал, который превзошел ожидания, и сообщила о своей первой годовой прибыли, пишет УНН со ссылкой на Yahoo Finance.

Детали

Аудиогигант при этом опубликовал "сильные" данные о приросте подписчиков за квартал, уровень оттока пользователей остается низким, несмотря на недавний рост цен. Акции Spotify выросли на предыдущих торгах после отчета более чем на 8%. За последний год ее акции выросли до исторических максимумов примерно на 150% по состоянию на время закрытия в понедельник.

Ежемесячное количество активных пользователей (MUA) выросло на 35 миллионов и достигло в общей сложности 675 миллионов, превысив 665 миллионов, ожидаемых аналитиками, опрошенными Bloomberg. Это был самый большой прирост за четвертый квартал в истории Spotify. Компания прогнозирует, что MAU за первый квартал составит 678 миллионов, что также превышает прогнозы.

В то же время Spotify сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере 367 миллионов евро, или 1,76 евро на акцию (1,82 доллара США). Это больше, чем убыток в 70 миллионов евро, или 36 евроцентов на акцию, полученные в предыдущем году. Аналитики ожидали, что прибыль составит 1,89 евро на акцию, согласно Bloomberg.

Подобно прибыли, валовая прибыль подскочила до рекордных 32,2%. В общем, компания установила рекордные квартальные показатели по прибыли, валовой прибыли, операционному доходу и свободному денежному потоку.

"Я ожидаю, что 2025 год обеспечит здоровый рост наряду с улучшением прибыльности", - сказал генеральный директор Spotify Дэниел Эк на конференции по прибыли, назвав 2025 год "годом ускоренного выполнения".

"Для инвесторов это должно означать, что мы думаем, что можем резко ускорить темпы, когда речь идет о скорости нашего продукта, - сказал он. - Мы собираемся удвоить усилия по музыке и будем очень дисциплинированными при этом. И благодаря всем достижениям в области искусственного интеллекта, благодаря тому, где находится наша организация, мы действительно рады, что можем это сделать".

Колоссальный рост акций компании последовал за интенсивной перестройкой бизнеса, которая включала все: от массовых увольнений и перестановок в руководстве до серьезного стратегического смещения от подкастов, области, которую она активно продвигала. Эти усилия позволили акциям восстановиться с рекордно низких значений, с которыми они столкнулись в 2022 году.

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Spotify заявила, что ожидает, что валовая прибыль в первом квартале составит 31,5%, что ниже, чем в четвертом квартале, но все еще выше прогноза Уолл-стрит в 31,2%. Руководство назвало "сезонность" причиной ожидаемого замедления, поскольку продажи рекламы "обычно слабее" в первом квартале.

В прошлом году компания представила более дорогой аудио-"пакет", который включает музыку, подкасты и аудиокниги. Она также предложила план только для аудиокниг и уровень потоковой передачи только для музыки, чтобы удовлетворить потребности различных потребителей.

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Изменения позволили компании повысить цены второй раз менее чем за год. Руководство заявило, что повышение цен останется "частью нашего инструментария" и что компания будет корректировать цены "когда это будет иметь смысл".

Недавно компания подписала новое многолетнее дистрибьюторское соглашение с лейблом звукозаписи Universal Music Group. Соглашение, о котором было объявлено на прошлой неделе, включает компенсацию артистам за записанные песни и права на публикацию. Взамен Spotify получит доступ к определенным будущим релизам и специализированным продуктам, таким как видео.