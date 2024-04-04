Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше

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Spotify планирует повышать цены на подписку на 1-2 доллара в месяц в Великобритании, Австралии, Пакистане, а впоследствии и в США, чтобы компенсировать расходы на новый сервис аудиокниг и достичь долгосрочной прибыльности.
В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж
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COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин
В течение эпидемического сезона 2023-2024 годов в Украине заболело около 4 миллионов человек, из них 150 000 случаев заболевания COVID-19 и 866 смертей вызвал COVID-19, а 74 смерти - грипп.
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"
Украина нуждается в большем количестве ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять мощному российскому врагу. На войне никогда не бывает достаточно огневой мощи, заявил представитель командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону
В Харькове, Украина, произошли взрывы.
Информация от экспертов учитывается при отражении вражеских воздушных атак - Евлаш
Исследование экспертами обломков вражеских беспилотников дает информацию об их тактико-технических характеристиках, что позволяет силам противовоздушной обороны Украины эффективнее отражать воздушные атаки.
Украина поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после выхода на Евро-2024
Национальная сборная Украины по футболу поднялась на 22-е место в рейтинге ФИФА после квалификации к Евро-2024 благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Исландией.
Харьков: Клименко показал первые кадры после удара рф по спасателям
В результате российского авиаудара в Харькове погибли трое спасателей.
Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль
Украина и Латвия обсудили запуск совместного производства 155-мм снарядов и беспилотников для Вооруженных сил Украины, а Латвия обеспечит лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих.
"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь
Вблизи украинско-румынской границы был замечен медведь, который медленно "патрулировал" территорию.