Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше

Технологическая компания Spotify SA планирует повысить цены на свой популярный аудиосервис уже второй раз в этом году на нескольких ключевых рынках, что является важным шагом в достижении долгосрочной прибыльности.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Spotify планирует поднять цены на 1-2 доллара в месяц в пяти рыночных странах включая: Великобританию, Австралию и Пакистан, до конца апреля. Позже в этом году она также собирается сделать подобный шаг в США.

Повышение цен поможет компенсировать расходы на аудиокниги, новую услугу, которая была введена в конце прошлого года.

Spotify включает в свой платный план возможность прослушивания до 15 часов аудиокниг в месяц. Несмотря на то, что компания платит издателям за книги, она пока получает дополнительный доход от пользователей, которые превышают этот лимит. Spotify также планирует выпустить новый базовый план, который будет включать музыку и подкасты, но не аудиокниги. Этот план будет доступен по текущей ежемесячной цене в 11 долларов США за индивидуальный премиум-план. Пользователям, желающим иметь доступ к аудиокнигам, придется платить дополнительно.

Напомним,

В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.