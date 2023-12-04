Spotify сокращает 17 процентов своей рабочей силы: как это стало возможным
Киев • УНН
Spotify уволит 17% своей рабочей силы, что составляет более 1 500 работников, поскольку генеральный директор Дэниел Эк стремится привести компанию в соответствие со своими будущими целями, несмотря на то, что компания получила прибыль благодаря повышению цен на подписку.
Стриминговая платформа Spotify уволит почти пятую часть своих сотрудников, поскольку пытается сократить расходы в условиях резкого замедления экономического роста. О необходимости "откорректировать" расходы в служебной записке сообщил генеральный директор Spotify Даниэль Эк. Но Spotify уже сокращал персонал в этом году, при этом, в октябре 2023 года компания сообщила о прибыли. Об этом пишет Nederlandse Omroep Stichting, передает УНН.
Детали
В понедельник генеральный директор Дэниел Эк объявил, что Spotify уволит около 17 процентов своей глобальной рабочей силы, обратившись к сотрудникам в служебной записке.
Чтобы согласовать Spotify с нашими будущими целями и обеспечить надлежащую подготовку к будущим вызовам, я принял трудное решение сократить общую численность персонала в компании примерно на 17%
Учитывая общую численность 9241 персонала, которая была выявлена во время последнего отчета о прибыли, ожидается, что сокращения затронут более 1500 человек.
Также Дэниел Эк, в обращении к своим сотрудникам, выразил сожаление по поводу увольнений, и заверил, что люди, которые потеряли работу, получат примерно пятимесячную зарплату и поддержку в поиске новой работы.
Я понимаю, что это повлияет на многих людей, которые сделали ценный вклад. Проще говоря, от нас уйдет много умных, талантливых и трудолюбивых людей
Генеральный директор компании также признал, что массовое увольнение стало неожиданностью для многих людей, поскольку в октябре Spotify сообщил о своей первой квартальной прибыли с 2021 года. Но отмечается, что эта прибыль (частично) связана с повышением цен прошлым летом, когда подписка на музыкальный сервис подорожала на 20 процентов. Этой прибыли вроде бы недостаточно, чтобы закрыть разрыв между финансовыми целями и операционными расходами, пояснил Ek в своем заявлении.
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Действительно ли Spotify в беде?
Если обратиться к хронологии предыдущего времени, оказывается, в январе 2023 года компания также провела волну групповых увольнений, сократив персонал на 6%, также ссылаясь на рост расходов.
Гийом Вармердам, владелец дистрибьюторов инди-музыки MakeWaves.fm и LAB Music в комментарии Нидерландской телерадиокомпании проанализировал решение Spotify сократить свою рабочую силу.
В частности эксперт отметил, что Spotify не только собирает больше денег от слушателей благодаря увеличению цен на подписку, но и более половины пользователей все еще имеют бесплатную подписку с рекламой. Кроме того, компания забирает бюджет у звукозаписывающих лейблов с помощью таких сервисов, как Discovery Mode. Здесь песни становятся популярными за определенную плату, а алгоритм рекомендует слушателям новые композиции.
По словам Вормердама, Spotify также сокращает деньги с помощью новой модели доходов, которая вызывает большой ажиотаж.
Они хотят платить исполнителям, только если у них есть не только тысяча стримов в течение года, но и 50 различных слушателей. Поэтому если у вас есть тысячи потоков только из одной учетной записи, вы ничего не получите
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Spotify сокращает 17 процентов своей рабочей силы: как это стало возможным
Spotify уволит 17% своей рабочей силы, что составляет более 1 500 работников, поскольку генеральный директор Дэниел Эк стремится привести компанию в соответствие со своими будущими целями, несмотря на то, что компания получила прибыль благодаря повышению цен на подписку.
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