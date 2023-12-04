Spotify сокращает 17 процентов своей рабочей силы: как это стало возможным

Стриминговая платформа Spotify уволит почти пятую часть своих сотрудников, поскольку пытается сократить расходы в условиях резкого замедления экономического роста. О необходимости "откорректировать" расходы в служебной записке сообщил генеральный директор Spotify Даниэль Эк. Но Spotify уже сокращал персонал в этом году, при этом, в октябре 2023 года компания сообщила о прибыли. Об этом пишет Nederlandse Omroep Stichting, передает УНН.

Детали

В понедельник генеральный директор Дэниел Эк объявил, что Spotify уволит около 17 процентов своей глобальной рабочей силы, обратившись к сотрудникам в служебной записке.

Чтобы согласовать Spotify с нашими будущими целями и обеспечить надлежащую подготовку к будущим вызовам, я принял трудное решение сократить общую численность персонала в компании примерно на 17% - написал генеральный директор Дэниел Эк в письме к сотрудникам.

Учитывая общую численность 9241 персонала, которая была выявлена во время последнего отчета о прибыли, ожидается, что сокращения затронут более 1500 человек.

Также Дэниел Эк, в обращении к своим сотрудникам, выразил сожаление по поводу увольнений, и заверил, что люди, которые потеряли работу, получат примерно пятимесячную зарплату и поддержку в поиске новой работы.

Я понимаю, что это повлияет на многих людей, которые сделали ценный вклад. Проще говоря, от нас уйдет много умных, талантливых и трудолюбивых людей - объяснил Эк.

Генеральный директор компании также признал, что массовое увольнение стало неожиданностью для многих людей, поскольку в октябре Spotify сообщил о своей первой квартальной прибыли с 2021 года. Но отмечается, что эта прибыль (частично) связана с повышением цен прошлым летом, когда подписка на музыкальный сервис подорожала на 20 процентов. Этой прибыли вроде бы недостаточно, чтобы закрыть разрыв между финансовыми целями и операционными расходами, пояснил Ek в своем заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине - СМИ

Действительно ли Spotify в беде?

Если обратиться к хронологии предыдущего времени, оказывается, в январе 2023 года компания также провела волну групповых увольнений, сократив персонал на 6%, также ссылаясь на рост расходов.

Гийом Вармердам, владелец дистрибьюторов инди-музыки MakeWaves.fm и LAB Music в комментарии Нидерландской телерадиокомпании проанализировал решение Spotify сократить свою рабочую силу.

В частности эксперт отметил, что Spotify не только собирает больше денег от слушателей благодаря увеличению цен на подписку, но и более половины пользователей все еще имеют бесплатную подписку с рекламой. Кроме того, компания забирает бюджет у звукозаписывающих лейблов с помощью таких сервисов, как Discovery Mode. Здесь песни становятся популярными за определенную плату, а алгоритм рекомендует слушателям новые композиции.

По словам Вормердама, Spotify также сокращает деньги с помощью новой модели доходов, которая вызывает большой ажиотаж.

Они хотят платить исполнителям, только если у них есть не только тысяча стримов в течение года, но и 50 различных слушателей. Поэтому если у вас есть тысячи потоков только из одной учетной записи, вы ничего не получите - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин взлетел до $40 000