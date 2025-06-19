Идеальный звук без потерь: Spotify наконец планирует выход с более качественным аудио

После многочисленных утечек и намеков от руководителей компании Spotify, долгожданный сервис "lossless" наконец приближается к своему запуску.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Прошло четыре года с того времени, как Spotify анонсировал новый план подписки с предложением аудио без потерь. Многие пользователи, увлеченные музыкой и качеством звука, с нетерпением ждали эту новую функцию. Недавно добавленные ссылки в коде музыкального приложения свидетельствуют о том, что сервис без потерь, по крайней мере пока, находится в разработке. Но, судя по намекам, он может приближаться к запуску.

По словам технолога и реверс-инженера Криса Мессины, в среду в сборке настольного приложения Spotify появился ряд ссылок на "lossless".

Что такое аудио без потерь?

Lossless - класс алгоритмов сжатия данных без потери качества.

Аудиоформат "без потерь" сохраняет все оригинальные детали записи, гарантируя превосходное качество звука.

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Для меломанов это означает слышать треки так, как они были записаны - со всем богатством и глубиной, которую хотели передать исполнители.

Что внедряет Spotify в контексте Lossless

Речь идет о "справочных карточках", которые якобы информируют конечного пользователя о том, что предлагает уровень без потерь.

Например, на одной карточке написано:

Музыка без потерь, теперь в премиум-классе", а другая описывает ее как "лучшее качество звука на Spotify для музыки с разрешением до 24 бит/44,1 кГц

Важно: некоторые из них предупреждают пользователей о том, что определенные песни недоступны в формате без потерь или что их устройство имеет плохую связь, что может повлиять на воспроизведение.

Другая карточка отмечает, что музыку без потерь "лучше всего слушать на устройствах, совместимых со Spotify Connect и/или проводных устройствах".

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