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Приложение Spotify для iPhone теперь позволяет платить так, как вам удобно

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Apple разрешила Spotify размещать ссылки на внешние платежи для пользователей США. Это позволит Spotify избежать 30% комиссии Apple и предлагать более низкие цены.

Приложение Spotify для iPhone теперь позволяет платить так, как вам удобно

Компания Apple одобрила обновление программы Spotify для iPhone, которое позволяет пользователям США получать прямые ссылки для оплаты приложения на внешнем сайте без ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Обновленная версия (9.0.40) уже доступна в App Store.

Apple одобрила обновление американского приложения Spotify, что стало победой для потребителей, исполнителей, творцов и авторов. Это наконец позволит нам свободно показывать четкую информацию о ценах и ссылки на покупку, способствуя прозрачности и выбору для потребителей в США. Теперь мы можем предоставить потребителям более низкие цены, больше контроля и более легкий доступ к Spotify 

– сказала пресс-секретарь Spotify Джин Моран The Verge.

Новая версия содержит подробную информацию о тарифах на подписки и делает возможным оплатить их непосредственно на веб-сайте Spotify, где транзакции не будут подлежать 30-процентной комиссии за обслуживание Apple платежей в приложениях.

Со слов пресс-секретаря Spotify, может понадобиться некоторое время, чтобы новые опции появились на каждом телефоне.

Причина

Ранее Apple вводила строгие ограничения на то, как разработчики могли рекламировать свои приложения и запрещала ссылаться на внешние страницы для оплаты. Под запретом были не только кнопки для перехода на сторонний ресурс, но и любое упоминание о более низких ценах вне приложения. За внешние платежи App Store брал 27% сбор. Как отмечает издание, Apple был вынужден изменить свои правила относительно внешних платежей после решения по делу против Epic Games.

На этой неделе судья Ивонн Гонсалес Роджерс приказала Apple отменить все сборы, ограничения дизайна и запрет для внешних платежей.

Spotify уже давно является одним из самых громких критиков платежной политики Apple, а по словам Моран "возмутительная" политика внешних платежей "противоречит усилиям суда по обеспечению большей конкуренции и выбора для пользователей

- говорится в публикации.

Patreon также объявил о намерении опубликовать обновление, которое позволит осуществлять внешние платежи, тогда как Epic готовит собственную альтернативную систему обработки платежей с более низкими комиссиями, чем у Apple.

Apple оценила, что пошлины обойдутся ей как минимум в $900 млн в этом квартале02.05.25, 09:00 • 1788 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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