Додаток Spotify для iPhone тепер дозволяє платити так, як вам зручно

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату
Ексклюзив
11:48 • 10774 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
10:55 • 21102 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
10:48 • 24771 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 18971 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 31321 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 68824 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 139327 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 121242 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 128901 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 127941 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.9м/с
19%
752 мм
Популярнi новини

Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах

2 травня, 04:58 • 14795 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33102 перегляди

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

2 травня, 07:22 • 10413 перегляди

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

2 травня, 07:33 • 12260 перегляди

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

10:00 • 11463 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 506 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 4476 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

10:48 • 24812 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33773 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 125299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 2672 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 6072 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 28025 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 32181 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 31270 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Додаток Spotify для iPhone тепер дозволяє платити так, як вам зручно

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Apple дозволила Spotify розміщувати посилання на зовнішні платежі для користувачів США. Це дозволить Spotify уникнути 30% комісії Apple та пропонувати нижчі ціни.

Додаток Spotify для iPhone тепер дозволяє платити так, як вам зручно

Компанія Apple схвалила оновлення програми Spotify для iPhone, яке дозволяє отримувати користувачам США прямі посилання для оплати додатка на зовнішньому сайті без обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Оновлена версія (9.0.40) вже доступна в App Store.

Apple схвалила оновлення американського додатка Spotify, що стало перемогою для споживачів, виконавців, творців та авторів. Це нарешті дозволить нам вільно показувати чітку інформацію про ціни та посилання на покупку, сприяючи прозорості та вибору для споживачів у США. Тепер ми можемо надати споживачам нижчі ціни, більше контролю та легший доступ до Spotify 

– сказала речниця Spotify Джин Моран The Verge.

Нова версія містить детальну інформацію про тарифи на підписки й робить можливим сплатити їх безпосередньо на веб-сайті Spotify, де транзакції не підлягатимуть 30-відсотковій комісії за обслуговування Apple платежів в додатках.

Зі слів речниці Spotify, може знадобитися деякий час, аби нові опції з'явилися на кожному телефоні.

Причина

Раніше Apple вводила суворі обмеження на те, як розробники могли рекламувати свої додатки та забороняв посилатися на зовнішні сторінки для оплати. Під забороною були не тільки кнопки для переходу на сторонній ресурс, а і будь-яка згадка про нижчі ціни поза додатком. За зовнішні платежі App Store брав 27% збір. Як зазначає видання, Apple був змушений змінити свої правила щодо зовнішніх платежів після рішення по справі проти Epic Games.

Цього тижня суддя Івонн Гонсалес Роджерс наказала Apple скасувати всі збори, обмеження дизайну та заборону для зовнішніх платежів.

Spotify вже давно є одним із найголосніших критиків платіжної політики Apple, а за словами Моран "обурлива" політика зовнішніх платежів "суперечить зусиллям суду щодо забезпечення більшої конкуренції та вибору для користувачів

- йдеться у публікації.

Patreon також оголосив про намір опублікувати оновлення, яке дозволить здійснювати зовнішні платежі, тоді як Epic готує власну альтернативну систему обробки платежів з нижчими комісіями, ніж у Apple.

Apple оцінила, що мита обійдуться їй у щонайменше $900 млн цього кварталу02.05.25, 09:00 • 1788 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Тім Кук
Spotify
Apple Inc.
Brent
$61.26
Bitcoin
$96,774.60
S&P 500
$5,653.79
Tesla
$282.55
Газ TTF
$33.50
Золото
$3,257.85
Ethereum
$1,833.92