Apple оцінила, що мита обійдуться їй у щонайменше $900 млн цього кварталу
Київ • УНН
Генеральний директор Apple заявив, що компанія оцінює вплив мит у 900 мільйонів доларів. Більшість iPhone будуть з Індії, а iPad, Mac, Apple Watch і AirPods – з В'єтнаму.
Генеральний директор Apple Тім Кук під час пресконференції в середу докладно розповів про те, як компанія реагує на мита США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, оцінивши потенційний вплив на бізнес компанії у щонайменше $900 млн доларів цього кварталу, пише УНН з посиланням на The Verge.
Припускаючи, що поточні світові тарифні ставки, політика та програми не зміняться до кінця кварталу і не будуть додані нові мита, ми оцінюємо вплив на збільшення наших витрат на 900 мільйонів доларів
"Ця оцінка не повинна використовуватися для прогнозів на майбутні квартали, оскільки існують певні унікальні фактори, які сприяють червневому кварталу", - пояснив він.
Коли розмова перейшла в розділ запитань і відповідей, Кук сказав трохи більше: "У червневому кварталі ми очікуємо, що більшість проданих в США iPhone будуть мати Індію як країну походження, а В'єтнам буде країною походження майже всіх iPad, Mac, Apple Watch і AirPods, що також продаються в США. Китай, як і раніше, буде країною походження для переважної більшості загального обсягу продажів продукції за межами США".
"У червневому кварталі, як я вже казав у своїх вступних коментарях, ми оцінюємо вплив - припускаючи, що поточні світові тарифні ставки, політика та додатки не зміняться до кінця кварталу - 900 мільйонів доларів на наші витрати. Я не хотів би передбачати структуру виробництва у майбутньому, але хотів би дати вам ясність щодо червневого кварталу", - сказав Кук.
Як пише видання, "звучить так, ніби Apple вважає, що вартість мит може зрости, коли ці "унікальні фактори", які діяли в червневому кварталі, перестануть діяти, але компанія поки що не підтверджує цього". "Зі свого боку, ми керуватимемо компанією так, як ми це робили завжди, за допомогою продуманих і зважених рішень", - сказав Кук.
Apple перенесе виробництво iPhone до Індії з Китаю через торговельну війну Трампа25.04.25, 23:14 • 3687 переглядiв