Apple оцінила, що мита обійдуться їй у щонайменше $900 млн цього кварталу

Генеральний директор Apple Тім Кук під час пресконференції в середу докладно розповів про те, як компанія реагує на мита США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, оцінивши потенційний вплив на бізнес компанії у щонайменше $900 млн доларів цього кварталу, пише УНН з посиланням на The Verge.

Припускаючи, що поточні світові тарифні ставки, політика та програми не зміняться до кінця кварталу і не будуть додані нові мита, ми оцінюємо вплив на збільшення наших витрат на 900 мільйонів доларів - сказав Кук.

"Ця оцінка не повинна використовуватися для прогнозів на майбутні квартали, оскільки існують певні унікальні фактори, які сприяють червневому кварталу", - пояснив він.

Коли розмова перейшла в розділ запитань і відповідей, Кук сказав трохи більше: "У червневому кварталі ми очікуємо, що більшість проданих в США iPhone будуть мати Індію як країну походження, а В'єтнам буде країною походження майже всіх iPad, Mac, Apple Watch і AirPods, що також продаються в США. Китай, як і раніше, буде країною походження для переважної більшості загального обсягу продажів продукції за межами США".

"У червневому кварталі, як я вже казав у своїх вступних коментарях, ми оцінюємо вплив - припускаючи, що поточні світові тарифні ставки, політика та додатки не зміняться до кінця кварталу - 900 мільйонів доларів на наші витрати. Я не хотів би передбачати структуру виробництва у майбутньому, але хотів би дати вам ясність щодо червневого кварталу", - сказав Кук.

Як пише видання, "звучить так, ніби Apple вважає, що вартість мит може зрости, коли ці "унікальні фактори", які діяли в червневому кварталі, перестануть діяти, але компанія поки що не підтверджує цього". "Зі свого боку, ми керуватимемо компанією так, як ми це робили завжди, за допомогою продуманих і зважених рішень", - сказав Кук.

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