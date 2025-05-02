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Apple оценила, что пошлины обойдутся ей как минимум в $900 млн в этом квартале

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Генеральный директор Apple заявил, что компания оценивает влияние пошлин в 900 миллионов долларов. Большинство iPhone будут из Индии, а iPad, Mac, Apple Watch и AirPods – из Вьетнама.

Apple оценила, что пошлины обойдутся ей как минимум в $900 млн в этом квартале

Генеральный директор Apple Тим Кук во время пресс-конференции в среду подробно рассказал о том, как компания реагирует на пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, оценив потенциальное влияние на ее бизнес по меньшей мере в $900 млн долларов в этом квартале, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Предполагая, что текущие мировые тарифные ставки, политика и приложения не изменятся до конца квартала и не будут добавлены новые пошлины, мы оцениваем влияние на увеличение наших расходов на 900 миллионов долларов

- сказал Кук.

"Эта оценка не должна использоваться для прогнозов на будущие кварталы, поскольку существуют определенные уникальные факторы, которые способствуют июньскому кварталу", - пояснил он.

Когда разговор перешел в раздел вопросов и ответов, Кук сказал немного больше: "В июньском квартале мы ожидаем, что большинство проданных в США iPhone будут иметь Индию как страну происхождения, а Вьетнам будет страной происхождения почти всех iPad, Mac, Apple Watch и AirPods, также продаваемых в США. Китай по-прежнему будет страной происхождения для подавляющего большинства общего объема продаж продукции за пределами США".

"В июньском квартале, как я уже говорил в своих вступительных комментариях, мы оцениваем влияние - предполагая, что текущие мировые тарифные ставки, политика и приложения не изменятся до конца квартала - 900 миллионов долларов на наши расходы. Я не хотел бы предвидеть структуру производства в будущем, но хотел бы дать вам ясность относительно июньского квартала", - сказал Кук.

Как пишет издание, "звучит так, будто Apple считает, что стоимость пошлин может вырасти, когда эти "уникальные факторы", действовавшие в июньском квартале, перестанут действовать, но компания пока что не подтверждает этого". "Со своей стороны, мы будем управлять компанией так, как мы это делали всегда, с помощью продуманных и взвешенных решений", - сказал Кук.

Apple перенесет производство iPhone в Индию из Китая из-за торговой войны Трампа25.04.25, 23:14 • 3685 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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