Apple оценила, что пошлины обойдутся ей как минимум в $900 млн в этом квартале
Киев • УНН
Генеральный директор Apple заявил, что компания оценивает влияние пошлин в 900 миллионов долларов. Большинство iPhone будут из Индии, а iPad, Mac, Apple Watch и AirPods – из Вьетнама.
Генеральный директор Apple Тим Кук во время пресс-конференции в среду подробно рассказал о том, как компания реагирует на пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, оценив потенциальное влияние на ее бизнес по меньшей мере в $900 млн долларов в этом квартале, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Предполагая, что текущие мировые тарифные ставки, политика и приложения не изменятся до конца квартала и не будут добавлены новые пошлины, мы оцениваем влияние на увеличение наших расходов на 900 миллионов долларов
"Эта оценка не должна использоваться для прогнозов на будущие кварталы, поскольку существуют определенные уникальные факторы, которые способствуют июньскому кварталу", - пояснил он.
Когда разговор перешел в раздел вопросов и ответов, Кук сказал немного больше: "В июньском квартале мы ожидаем, что большинство проданных в США iPhone будут иметь Индию как страну происхождения, а Вьетнам будет страной происхождения почти всех iPad, Mac, Apple Watch и AirPods, также продаваемых в США. Китай по-прежнему будет страной происхождения для подавляющего большинства общего объема продаж продукции за пределами США".
"В июньском квартале, как я уже говорил в своих вступительных комментариях, мы оцениваем влияние - предполагая, что текущие мировые тарифные ставки, политика и приложения не изменятся до конца квартала - 900 миллионов долларов на наши расходы. Я не хотел бы предвидеть структуру производства в будущем, но хотел бы дать вам ясность относительно июньского квартала", - сказал Кук.
Как пишет издание, "звучит так, будто Apple считает, что стоимость пошлин может вырасти, когда эти "уникальные факторы", действовавшие в июньском квартале, перестанут действовать, но компания пока что не подтверждает этого". "Со своей стороны, мы будем управлять компанией так, как мы это делали всегда, с помощью продуманных и взвешенных решений", - сказал Кук.
Apple перенесет производство iPhone в Индию из Китая из-за торговой войны Трампа25.04.25, 23:14 • 3685 просмотров