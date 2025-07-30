Spotify будет удалять аккаунты, которые не пройдут проверку возраста
Киев • УНН
Spotify предупредил об удалении аккаунтов, которые не пройдут проверку возраста в течение 90 дней. Это будет блокировать доступ к откровенному контенту для младших подростков и детей.
Стриминговый сервис Spotify 30 июля предупредил, что будет удалять аккаунты, которые не пройдут проверку возраста с целью блокировки доступа младшим подросткам и детям к откровенной музыке и видео. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Spotify заявил, что будет удалять аккаунты пользователей, которые не пройдут возрастную верификацию в течение 90 дней. Целью этого является блокировка доступа младших подростков и детей к откровенному контенту.
Вы не можете пользоваться Spotify, если не соответствуете минимальным возрастным требованиям для вашего рынка. Если вы не сможете подтвердить, что вы достаточно взрослы для использования Spotify, ваш аккаунт будет деактивирован и впоследствии удален.
В Spotify объяснили: можно отказаться от проверки возраста, но тогда доступ к видео для взрослых будет заблокирован. Например, при попытке просмотреть музыкальное видео с пометкой 18+, Spotify может предложить пройти такую проверку.
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