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TikTok запускает новые функции родительского контроля для улучшения цифрового опыта

Киев • УНН

 • 430 просмотра

TikTok внедряет обновление инструмента Family Pairing, предоставляя родителям больше контроля над контентом и аккаунтами детей. Также добавлены функции для улучшения самочувствия пользователей и фильтрации оскорбительных комментариев.

TikTok запускает новые функции родительского контроля для улучшения цифрового опыта

TikTok представил новые функции, которые предоставят родителям больше контроля над использованием детьми приложения для создания коротких видеороликов. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

TikTok обновляет инструмент Family Pairing, который позволяет родителям объединяться со своими детьми для создания более безопасной онлайн-среды.

Новая версия предоставляет родителям больше возможностей, включая возможность получать уведомления, когда их ребенок публикует контент публично, проверять настройки конфиденциальности - например, разрешена ли загрузка видео - и скрывать определенные аккаунты, чтобы они не появлялись в ленте их ребенка.

Начиная с Европы, компания также позволит родителям блокировать доступ своих детей к определенным аккаунтам TikTok.

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TikTok также запустил новую функцию для улучшения самочувствия, призванную помочь пользователям сформировать здоровые онлайн-привычки, от ограничения времени пребывания на экране до изучения инструментов для улучшения самочувствия. Пользователи могут выполнять так называемые "миссии", за выполнение которых они будут получать значки и доступ к дополнительным материалам. Все это будет интегрировано в новый модуль, доступный непосредственно в приложении.

Компания также запускает новые функции, которые помогут онлайн-творцам работать в менее токсичной среде. Например, Creator Care Mode - это фильтр, который автоматически блокирует оскорбительные комментарии до того, как они будут опубликованы. Новые опции для прямых трансляций позволят отключать определенные слова, фразы и эмодзи в режиме реального времени.

Новые функции будут развернуты по всему миру в ближайшие месяцы.

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Ольга Розгон

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