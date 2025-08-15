"Хезболла" звинувачує уряд Лівану у "здачі" країни Ізраїлю та погрожує конфронтацією

Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем, після зустрічі з іранським високопосадовцем у п'ятницю, попередив про "громадянську війну" в Лівані. Передає УНН із посиланням на RFI.

Лідер "Хезболли" Наїм Касем у п'ятницю звинуватив ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю та пригрозив ліванському уряду конфронтацією.

Цей уряд виконує американо-ізраїльський наказ покласти край опору, навіть якщо це призведе до громадянської війни та внутрішніх конфліктів

Ці звинувачення були оголошені у телевізійному виступі, через два дні після зустрічі представника "Хезболли" з головою Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

У "Хезболлі" заявили, що вживатимуть заходи, якщо влада Лівану сприяєтиме вжиттю заходів проти шиїтських угрупувань з метою їх ліквідації.

Тоді в Лівані "не буде життя", заявив сьогодні Касім, попередивши про можливість громадянської війни.