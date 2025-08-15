"Хезболла" звинувачує уряд Лівану у "здачі" країни Ізраїлю та погрожує конфронтацією
Київ • УНН
"Хезболла" загрожує Лівану конфронтацією. Угрупування звинувачує ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю.
Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем, після зустрічі з іранським високопосадовцем у п'ятницю, попередив про "громадянську війну" в Лівані. Передає УНН із посиланням на RFI.
Деталі
Лідер "Хезболли" Наїм Касем у п'ятницю звинуватив ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю та пригрозив ліванському уряду конфронтацією.
Цей уряд виконує американо-ізраїльський наказ покласти край опору, навіть якщо це призведе до громадянської війни та внутрішніх конфліктів
Ці звинувачення були оголошені у телевізійному виступі, через два дні після зустрічі представника "Хезболли" з головою Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.
У "Хезболлі" заявили, що вживатимуть заходи, якщо влада Лівану сприяєтиме вжиттю заходів проти шиїтських угрупувань з метою їх ліквідації.
Тоді в Лівані "не буде життя", заявив сьогодні Касім, попередивши про можливість громадянської війни.
Нагадаємо
Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем відкинув вимоги щодо роззброєння, стверджуючи, що це служить інтересам Ізраїлю. США наполягають на роззброєнні угруповання для відновлення переговорів про припинення ізраїльських військових операцій у Лівані.