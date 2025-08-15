$41.450.06
12:08 • 56043 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 54360 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 86914 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 53995 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 90113 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 43599 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 74436 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 102769 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59368 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 220087 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
"Хезболла" звинувачує уряд Лівану у "здачі" країни Ізраїлю та погрожує конфронтацією

Київ • УНН

 • 124 перегляди

"Хезболла" загрожує Лівану конфронтацією. Угрупування звинувачує ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю.

"Хезболла" звинувачує уряд Лівану у "здачі" країни Ізраїлю та погрожує конфронтацією

Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем, після зустрічі з іранським високопосадовцем у п'ятницю, попередив про "громадянську війну" в Лівані. Передає УНН із посиланням на RFI.

Деталі

Лідер "Хезболли" Наїм Касем у п'ятницю звинуватив ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю та пригрозив ліванському уряду конфронтацією.

Цей уряд виконує американо-ізраїльський наказ покласти край опору, навіть якщо це призведе до громадянської війни та внутрішніх конфліктів

- заявив Наїм Касем.

Ці звинувачення були оголошені у телевізійному виступі, через два дні після зустрічі представника "Хезболли" з головою Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

У "Хезболлі" заявили, що вживатимуть заходи, якщо влада Лівану сприяєтиме вжиттю заходів проти шиїтських угрупувань з метою їх ліквідації. 

Тоді в Лівані "не буде життя", заявив сьогодні Касім, попередивши про можливість громадянської війни.

Нагадаємо

Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем відкинув вимоги щодо роззброєння, стверджуючи, що це служить інтересам Ізраїлю. США наполягають на роззброєнні угруповання для відновлення переговорів про припинення ізраїльських військових операцій у Лівані.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Ліван
Сполучені Штати Америки
Іран