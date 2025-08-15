«Хезболла» обвиняет правительство Ливана в «сдаче» страны Израилю и угрожает конфронтацией

Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем, после встречи с иранским высокопоставленным чиновником в пятницу, предупредил о "гражданской войне" в Ливане. Передает УНН со ссылкой на RFI.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем в пятницу обвинил ливанское правительство в "сдаче" страны Израилю и пригрозил ливанскому правительству конфронтацией.

Это правительство выполняет американо-израильский приказ положить конец сопротивлению, даже если это приведет к гражданской войне и внутренним конфликтам

Эти обвинения были объявлены в телевизионном выступлении, через два дня после встречи представителя "Хезболлы" с главой Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В "Хезболле" заявили, что будут принимать меры, если власти Ливана будут способствовать принятию мер против шиитских группировок с целью их ликвидации.

Тогда в Ливане "не будет жизни", заявил сегодня Касим, предупредив о возможности гражданской войны.