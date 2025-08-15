$41.450.06
12:08
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Теги
Авторы
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15 августа, 08:38
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34
«Хезболла» обвиняет правительство Ливана в «сдаче» страны Израилю и угрожает конфронтацией

Киев • УНН

 • 544 просмотра

«Хезболла» угрожает Ливану конфронтацией. Группировка обвиняет ливанское правительство в «сдаче» страны Израилю.

«Хезболла» обвиняет правительство Ливана в «сдаче» страны Израилю и угрожает конфронтацией

Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем, после встречи с иранским высокопоставленным чиновником в пятницу, предупредил о "гражданской войне" в Ливане. Передает УНН со ссылкой на RFI.

Детали

Лидер "Хезболлы" Наим Касем в пятницу обвинил ливанское правительство в "сдаче" страны Израилю и пригрозил ливанскому правительству конфронтацией.

Это правительство выполняет американо-израильский приказ положить конец сопротивлению, даже если это приведет к гражданской войне и внутренним конфликтам

- заявил Наим Касем.

Эти обвинения были объявлены в телевизионном выступлении, через два дня после встречи представителя "Хезболлы" с главой Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В "Хезболле" заявили, что будут принимать меры, если власти Ливана будут способствовать принятию мер против шиитских группировок с целью их ликвидации. 

Тогда в Ливане "не будет жизни", заявил сегодня Касим, предупредив о возможности гражданской войны.

Напомним

Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Ливан
Соединённые Штаты
Иран