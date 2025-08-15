«Хезболла» обвиняет правительство Ливана в «сдаче» страны Израилю и угрожает конфронтацией
Киев • УНН
«Хезболла» угрожает Ливану конфронтацией. Группировка обвиняет ливанское правительство в «сдаче» страны Израилю.
Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем, после встречи с иранским высокопоставленным чиновником в пятницу, предупредил о "гражданской войне" в Ливане. Передает УНН со ссылкой на RFI.
Детали
Лидер "Хезболлы" Наим Касем в пятницу обвинил ливанское правительство в "сдаче" страны Израилю и пригрозил ливанскому правительству конфронтацией.
Это правительство выполняет американо-израильский приказ положить конец сопротивлению, даже если это приведет к гражданской войне и внутренним конфликтам
Эти обвинения были объявлены в телевизионном выступлении, через два дня после встречи представителя "Хезболлы" с главой Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
В "Хезболле" заявили, что будут принимать меры, если власти Ливана будут способствовать принятию мер против шиитских группировок с целью их ликвидации.
Тогда в Ливане "не будет жизни", заявил сегодня Касим, предупредив о возможности гражданской войны.
Напомним
Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем отверг требования о разоружении, утверждая, что это служит интересам Израиля. США настаивают на разоружении группировки для возобновления переговоров о прекращении израильских военных операций в Ливане.