Палестинская национальная администрация

ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.
Администрация Трампа заморозила финансирование сил безопасности Палестинской администрации в рамках проверки иностранной помощи. Это происходит в момент попыток ПА установить контроль над сектором Газа.
Госсекретарь США Блинкен рассматривает послевоенный план для Газы, разработанный Израилем и ОАЭ. План предусматривает международную миссию для оказания помощи и установления порядка, но вызывает споры о роли палестинских властей.
У 10-месячного невакцинированного ребенка в секторе Газа обнаружен полиомиелит, первый случай за 25 лет. ООН призывает к семидневным паузам в боевых действиях для вакцинации детей после обнаружения вируса в сточных водах.
Президент Палестинской автономии и президент Турции обсудили шаги по прекращению огня в Секторе Газа.
Армения признает Государство Палестина и присоединилась к странам, которые поддерживают принцип "двух государств", как единственный способ положить конец израильско-палестинскому конфликту и установить мир и стабильность на Ближнем Востоке.
Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем намерении признать Галестинское государство, что заставило Израиль рассмотреть дипломатические шаги против них, включая отмену визитов, аннулирование виз и обращение к США за поддержкой для разъяснения намерений.
Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.
Норвегия объявила, что Израиль перечислил 114 миллионов долларов замороженных налоговых средств Палестинской автономии в рамках соглашения.
Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.
Планы Израиля в отношении Газы после войны включают создание буферной зоны безопасности и продолжение интервенции, но Палестинская администрация отвергает эти планы как оккупацию.
Израиль продолжит наступление на Рафах, гарантируя при этом эвакуацию гражданского населения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.