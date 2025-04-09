Палестинская национальная администрация

Нетаньяху обнародовал планы Израиля по Газе после войны, но Палестинская администрация отвергает их

Планы Израиля в отношении Газы после войны включают создание буферной зоны безопасности и продолжение интервенции, но Палестинская администрация отвергает эти планы как оккупацию.