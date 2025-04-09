Палестинская национальная администрация

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28700 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В секторе Газы обнаружили первый за 25 лет случай полиомиелита у ребенка

У 10-месячного невакцинированного ребенка в секторе Газа обнаружен полиомиелит, первый случай за 25 лет. ООН призывает к семидневным паузам в боевых действиях для вакцинации детей после обнаружения вируса в сточных водах.

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Президент Палестинской автономии и президент Турции обсудили шаги по прекращению огня в Секторе Газа.

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Армения признала Палестину, как суверенное государство

Армения признает Государство Палестина и присоединилась к странам, которые поддерживают принцип "двух государств", как единственный способ положить конец израильско-палестинскому конфликту и установить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

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Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.

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Норвегия: Израиль перечислил 114 миллионов долларов Палестинской автономии

Норвегия объявила, что Израиль перечислил 114 миллионов долларов замороженных налоговых средств Палестинской автономии в рамках соглашения.

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Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку

Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.

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Нетаньяху обнародовал планы Израиля по Газе после войны, но Палестинская администрация отвергает их

Планы Израиля в отношении Газы после войны включают создание буферной зоны безопасности и продолжение интервенции, но Палестинская администрация отвергает эти планы как оккупацию.

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Израиль продолжит наступление на Рафах, обеспечив при этом эвакуацию гражданского населения - Нетаньяху

Израиль продолжит наступление на Рафах, гарантируя при этом эвакуацию гражданского населения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times

Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.

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