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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В секторе Газы обнаружили первый за 25 лет случай полиомиелита у ребенка

В секторе Газы обнаружили первый за 25 лет случай полиомиелита у ребенка

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 00:47  •  517 просмотра

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У 10-месячного невакцинированного ребенка в секторе Газа обнаружен полиомиелит, первый случай за 25 лет. ООН призывает к семидневным паузам в боевых действиях для вакцинации детей после обнаружения вируса в сточных водах.

Палестинская служба здравоохранения сообщила о первом за 25 лет случае полиомиелита у невакцинированного 10-месячного ребенка в секторе Газа. Об этом передает ABC News, пишет УНН.

Случай был зафиксирован в городе Дейр-аль-Балах. После обнаружения симптомов у ребенка в столице Иордании Аммане были проведены тесты, которые подтвердили, что это полиомиелит, сообщили представители здравоохранения анклава,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что агентства ООН по вопросам здравоохранения и защиты детей начиная с конца августа призвали к семидневным паузам в боевых действиях в секторе Газа для вакцинации палестинских детей от полиомиелита.

Они заявили, что вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах двух крупных городов Газы в прошлом месяце, которая, по данным ООН, была свободной от полиомиелита в течение последних 25 лет.

В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению13 августа 2024, 07:29 • 92240 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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