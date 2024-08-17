В секторе Газы обнаружили первый за 25 лет случай полиомиелита у ребенка

Палестинская служба здравоохранения сообщила о первом за 25 лет случае полиомиелита у невакцинированного 10-месячного ребенка в секторе Газа. Об этом передает ABC News, пишет УНН.

Случай был зафиксирован в городе Дейр-аль-Балах. После обнаружения симптомов у ребенка в столице Иордании Аммане были проведены тесты, которые подтвердили, что это полиомиелит, сообщили представители здравоохранения анклава, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что агентства ООН по вопросам здравоохранения и защиты детей начиная с конца августа призвали к семидневным паузам в боевых действиях в секторе Газа для вакцинации палестинских детей от полиомиелита.

Они заявили, что вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах двух крупных городов Газы в прошлом месяце, которая, по данным ООН, была свободной от полиомиелита в течение последних 25 лет.

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