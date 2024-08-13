В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению

Гуманитарная помощь в виде 1000 тонн муки из Украины доставлена в сектор Газа, планируется доставка еще 6000 тонн, сообщили в МИД Украины во вторник, пишет УНН.

Гуманитарную помощь, которую Украина недавно отправила в Палестину, уже доставили в Газу - сообщили в МИД в соцсетях.

Из 1,000 тонн муки, которую Украина отправила в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" при поддержке Всемирной продовольственной программы, как указано, "уже испекли хлеб и раздают семьям, которые в нем нуждаются". Этого хватит, чтобы прокормить 100,000 человек в течение месяца, указали в МИД.

"Украина планирует доставить еще 6,000 тонн в Палестину в ближайшем будущем", - отметили в МИД.

Палестина получила первую партию помощи по программе Grain from Ukraine