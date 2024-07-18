Палестина получила грузы зерна в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine", сообщили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и МИД Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Инициатива Grain From UA Президента Владимира Зеленского в сотрудничестве с WFP отправила первую из трех партий в Палестину, которая обеспечит пищевую помощь более 100 000 семей, оказавшихся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС", - написал Ермак в Telegram.

По данным МИД, судно с 1000 тоннами пшеничной муки прибыло из Украины в Палестину для оказания срочной помощи тем, кто страдает от нехватки продовольствия. В целом Палестина получит 7 тыс. тонн пшеничной муки и 750 тонн масла.

"Судно с 1 тысячей тонн пшеничной муки для Палестины прибыло из Турции в Иорданию в рамках Grain from Ukraine и уже доставлено в сектор Газа. Эта партия стала первой поставкой в Палестину в рамках этой инициативы. В ближайшие месяцы запланирована отправка других судов. Всего в рамках инициативы Украина планирует доставить более 7 тысяч тонн пшеничной муки в Газу при поддержке доноров, в частности Норвегии, Австрии, Эстонии, Франции и Исландии", - указал Ермак.

"Несмотря на агрессию россии и усиление ее атак, Украина продолжает демонстрировать свою преданность и лидерство в поддержке стран, которые находится под угрозой голода", - отметили в МИД.