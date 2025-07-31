Канада планирует признать государство Палестина в сентябре
Киев • УНН
Канада планирует признать государство Палестина в сентябре 2025 года на заседании ООН. Это решение обусловлено распространением голода в Газе и заверениями Палестинской администрации относительно реформ.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна планирует признать государство Палестина на заседании Организации Объединенных Наций в сентябре 2025 года, поскольку в Газе распространяется голод. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Карни сообщил журналистам, что реальность на местах, в частности голод среди населения в Газе, свидетельствует о том, что "перспектива палестинского государства буквально отступает на наших глазах".
"Канада осуждает тот факт, что израильское правительство позволило разворачиваться катастрофе в Газе", - сказал он.
Карни подчеркнул, что запланированное признание частично базируется на заверениях Палестинской администрации, которая представляет Государство Палестина в ООН, относительно намерений провести реформу системы управления и организовать всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС "не может играть никакой роли".
В соцсети X премьер-министр Карни опубликовал заявление о признании государства Палестина и отметил, что Канада давно придерживается идеи создания двух государств: "Независимого, жизнеспособного и суверенного палестинского государства, которое бы существовало бок о бок с Государством Израиль в мире и безопасности".
Напомним
Франция и 14 других государств подписали совместное заявление, призывая мир признать палестинское государство. Это произошло после конференции в Нью-Йорке, направленной на возрождение решения о создании двух государств.