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Канада планирует признать государство Палестина в сентябре

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Канада планирует признать государство Палестина в сентябре 2025 года на заседании ООН. Это решение обусловлено распространением голода в Газе и заверениями Палестинской администрации относительно реформ.

Канада планирует признать государство Палестина в сентябре

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна планирует признать государство Палестина на заседании Организации Объединенных Наций в сентябре 2025 года, поскольку в Газе распространяется голод. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Карни сообщил журналистам, что реальность на местах, в частности голод среди населения в Газе, свидетельствует о том, что "перспектива палестинского государства буквально отступает на наших глазах".

"Канада осуждает тот факт, что израильское правительство позволило разворачиваться катастрофе в Газе", - сказал он.

Карни подчеркнул, что запланированное признание частично базируется на заверениях Палестинской администрации, которая представляет Государство Палестина в ООН, относительно намерений провести реформу системы управления и организовать всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС "не может играть никакой роли".

В соцсети X премьер-министр Карни опубликовал заявление о признании государства Палестина и отметил, что Канада давно придерживается идеи создания двух государств: "Независимого, жизнеспособного и суверенного палестинского государства, которое бы существовало бок о бок с Государством Израиль в мире и безопасности".

Напомним

Франция и 14 других государств подписали совместное заявление, призывая мир признать палестинское государство. Это произошло после конференции в Нью-Йорке, направленной на возрождение решения о создании двух государств.

Ольга Розгон

Новости Мира
Марк Карни
Израиль
Палестинская национальная администрация
Reuters
Организация Объединенных Наций
Канада
Сектор Газа
Государство Палестина