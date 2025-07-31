Канада планує визнати державу Палестина у вересні
Київ • УНН
Канада планує визнати державу Палестина у вересні 2025 року на засіданні ООН. Це рішення зумовлене поширенням голоду в Газі та запевненнями Палестинської адміністрації щодо реформ.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Карні повідомив журналістам, що реальність на місцях, зокрема голод серед населення в Газі свідчить про те, що "перспектива палестинської держави буквально відступає на наших очах".
"Канада засуджує той факт, що ізраїльський уряд дозволив розгортатися катастрофі в Газі", - сказав він.
Карні підкреслив, що заплановане визнання частково базується на запевненнях Палестинської адміністрації, яка представляє Державу Палестина в ООН, щодо намірів провести реформу системи управління та організувати загальні вибори у 2026 році, в яких ХАМАС "не може відігравати жодної ролі".
У соцмережі X прем'єр-міністр Карні опублікував заяву про визнання держави Палестина та зауважив, що Канада давно дотримується ідеї створення двох держав: "Незалежної, життєздатної та суверенної палестинської держави, яка б існувала пліч-о-пліч з Державою Ізраїль у мирі та безпеці".
Нагадаємо
Франція та 14 інших держав підписали спільну заяву, закликаючи світ визнати палестинську державу. Це відбулося після конференції в Нью-Йорку, спрямованої на відродження рішення про створення двох держав.