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Канада планує визнати державу Палестина у вересні

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Канада планує визнати державу Палестина у вересні 2025 року на засіданні ООН. Це рішення зумовлене поширенням голоду в Газі та запевненнями Палестинської адміністрації щодо реформ.

Канада планує визнати державу Палестина у вересні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Карні повідомив журналістам, що реальність на місцях, зокрема голод серед населення в Газі свідчить про те, що "перспектива палестинської держави буквально відступає на наших очах".

"Канада засуджує той факт, що ізраїльський уряд дозволив розгортатися катастрофі в Газі", - сказав він.

Карні підкреслив, що заплановане визнання частково базується на запевненнях Палестинської адміністрації, яка представляє Державу Палестина в ООН, щодо намірів провести реформу системи управління та організувати загальні вибори у 2026 році, в яких ХАМАС "не може відігравати жодної ролі".

У соцмережі X прем'єр-міністр Карні опублікував заяву про визнання держави Палестина та зауважив, що Канада давно дотримується ідеї створення двох держав: "Незалежної, життєздатної та суверенної палестинської держави, яка б існувала пліч-о-пліч з Державою Ізраїль у мирі та безпеці".

Нагадаємо

Франція та 14 інших держав підписали спільну заяву, закликаючи світ визнати палестинську державу. Це відбулося після конференції в Нью-Йорку, спрямованої на відродження рішення про створення двох держав.

Ольга Розгон

Новини Світу
Марк Карні
Ізраїль
Палестинська національна адміністрація
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Канада
Сектор Газа
Палестинська держава