Франція та ще 14 країн закликали визнати державу Палестина
Київ • УНН
Франція та 14 інших держав підписали спільну заяву, закликаючи світ визнати палестинську державу. Це відбулося після конференції в Нью-Йорку, спрямованої на відродження рішення про створення двох держав.
У середу, 30 липня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу. Вони підписали спільну заяву. Про це він повідомив у сомережі X, пише УНН.
У Нью-Йорку, разом з 14 іншими країнами, Франція виступає з колективним зверненням: ми висловлюємо своє бажання визнати Державу Палестина і запрошуємо тих, хто ще не зробив цього, приєднатися до нас
Як повідомляє France 24, міністри закордонних справ 15 країн опублікували спільну заяву після конференції в Нью-Йорку, яку спільно провели Франція та Саудівська Аравія, спрямовану для відродження рішення про створення двох держав між ізраїльтянами та палестинцями.
Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.
Дев'ять країн-підписантів, які ще не визнали палестинську державу, висловили "готовність або позитивну позицію своїх країн" зробити це, включаючи Австралію, Канаду та Нову Зеландію.
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