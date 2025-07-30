"Загрожуватиме Великій Британії завтра": Нетаньяху відреагував на заяву Стармера щодо визнання Палестини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прокоментував заяву глави уряду Великої Британії Кіра Стармера про майбутнє визнання Палестини державою. Нетаньягу вважає, що дії Стармера заохочують тероризм ХАМАС.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав оцінку заяві глави уряду Великої Британії Кіра Стармера про майбутнє визнання Палестини державою. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Нетаньяху в соцмережі Х.
Деталі
За словами ізраїльського прем'єра, Стармер заохочує тероризм угруповання ХАМАС, при цьому загроза існує і для самої Британії.
Джихадистська держава на кордоні з Ізраїлем сьогодні загрожуватиме Великій Британії завтра
Він додав, що "умиротворення джихадистських терористів завжди закінчується провалом, воно провалиться і у вашому випадку".
Контекст
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.
Визнання Палестини: Саудівська Аравія висунула умову для нормалізації відносин з Ізраїлем29.07.25, 04:48 • 13123 перегляди