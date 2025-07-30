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«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством. Нетаньяху считает, что действия Стармера поощряют терроризм ХАМАС.

«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил заявление главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Нетаньяху в соцсети Х.

Детали

По словам израильского премьера, Стармер поощряет терроризм группировки ХАМАС, при этом угроза существует и для самой Британии.

Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра

- предупредил Нетаньяху.

Он добавил, что "умиротворение джихадистских террористов всегда заканчивается провалом, оно провалится и в вашем случае".

Контекст

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

Признание Палестины: Саудовская Аравия выдвинула условие для нормализации отношений с Израилем29.07.25, 04:48 • 13123 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
Кир Стармер
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Биньямин Нетаньяху
Государство Палестина