«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством. Нетаньяху считает, что действия Стармера поощряют терроризм ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил заявление главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Нетаньяху в соцсети Х.
Детали
По словам израильского премьера, Стармер поощряет терроризм группировки ХАМАС, при этом угроза существует и для самой Британии.
Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра
Он добавил, что "умиротворение джихадистских террористов всегда заканчивается провалом, оно провалится и в вашем случае".
Контекст
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.
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